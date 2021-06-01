خدمة ولي الأمر للتقديم للصف الأول الابتدائي بالدقهلية «إلكتروني ويدوي»

بدأت وزارة التربية والتعليم بداية من اليوم في التقديم الإلكتروني لقبول تلاميذ الصف الأول الإبتدائي طبقا للقرار الوزاري رقم 145 لسنة 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، والذي حدد سن القبول 6 سنوات مع التنبيه بالالتزام بعدم أستخدام أى تطبيقات خارجية مخالفة لما تقوم الوزارة بنشره على البوابة الرسمية لمركز معلومات الوزارة.

خطوات التقديم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الإجراءات الخاصة بالتقديم إلكترونيا للصف الأول الابتدائي:

- التقدم إلكترونيا من 1 يونيو حتى 30 يونيو، ويمكن ولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكترونى لأكثر من مدرسة

- ويمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر فى حالة تعثره فى التسجيل أن تقوم المدرسة نفسها بالتقديم لولى الأمر بشرط إحضار صورة ميلاد الطفل المميكنة حديثة وصورة بطاقة ولى الأمر

- متاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة للقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة

- يتم إعلان ولى الأمر بنتيجة القبول المبدئي من خلال موقع التقديم الإلكترونى

- عقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم ملف الطالب الورقى ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقى والتأكد من استيفائه البيانات المطلوبة.

لجان استلام الأوراق بالمدارس

وشكلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لجان استلام الملفات الورقية للمتقدمين إلكترونيا بالمدارس وعقب استلام الملفات يجب التسجيل الإلكترونى للذين تم قبولهم نهائيا لاستلام ملفاتهم وطباعة الكشوف النهائية للمتقدمين وتسليمها للجهة المختصة في الإدارة التعليمية.

وتلتزم المدارس بتسجيل طلبات التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائى لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني خلال الفترة المحددة على أن يتم استكمال إجراءات القبول وفقا للقواعد المنظمة.