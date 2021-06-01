إجراءات التقديم للصف الأول الابتدائي 2021 في المدارس الحكومية بالأقصر
12:26 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021
إجراءات التقديم للصف الاول الابتدائي 2021 في المدارس الحكومية بمحافظة الأقصر
بدأت المدارس الابتدائية الحكومية في محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء، إجراءات تلقي اوراق التقديم للصف الأول الإبتدائي 2021، من خلال التقديم الكترونيا عبر موقع أعدته الوزارة خصيصا لهذا الأمر، أو توجه ولي أمر التلميذ للمدرسة ومساعدته في إتمام الاجراءات فى حالة عدم قدرته على التقديم إلكترونيا.
إجراءات التقديم للصف الأول الابتدائي 2021 في المدارس الحكومية بمحافظة الأقصر
وتستمر إجراءات التقديم للصف الأول الإبتدائي 2021 في المدارس الحكومية بمحافظة الأقصر لمدة 30 يوما لتنتهي فى نهاية الشهر الجاري، ويمكن لولي الأمر أن يختار أكثر من مدرسة فى الرغبات التي يسجلها لطفله من خلال الموقع المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم.
التربية والتعليم: يتم إخطار ولي الأمر بالقبول المبدئي لاستكمال إجراءات التقديم
وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالأقصر لـ«الوطن»، أن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية بمحافظة الأقصر، تكتمل مرحلتها الإولى بإخطار ولى الأمر بنتيجة القبول المبدئي وعلى ذلك يتوجه ولي الأمر للمدرسة التي تم اختيارها وتقديم ملف الطفل ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي بعد مراجعة الأوراق المطلوبة بعناية شديدة.
الاوراق المطلوبة للتقديم فى الصف الأول الإبتدائي بالمدارس الحكومية فى محافظة الاقصر
ملف التقديم بطوابعه «طابع تحسين تعليم + طابع مهن تعليمة»
عدد 6 صور شخصية 4*6
شهادة الميلاد الاصل مميكنة + 6صور منها
صورة الرقم القومى للوالدين
مع مراعاة ان تكون الشهادة الصحية مختومة من مكتب الصحة وموجوده الطوابع الخاصة بها
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