تعرف على مواعيد تقديم المدارس العسكرية الرياضية

أعلنت القوات المسلحة، استمرار المدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، في استقبال الراغبين لسحب الملفات حتى يوم 18 يوليو المقبل.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الرياضية المصرية وتوفير مناخ رياضي يؤهل لخلق كوادر رياضية قادرة على رفع العلم المصري في كل المحافل الدولية الكبرى.

ويتمّ سحب الملفات بمقرات المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة (الهايكستب) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط، ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم مختلف محافظات الجمهورية، ويستمر قبول الملفات بمقر المدارس العسكرية الرياضية بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة حتى 28 يوليو 2021.