مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 7 أساتذة في عدد من الكليات

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 7 من الأساتذة بكليات الطب والصيدلة والطب البيطري والتمريض بالجامعة .

حيث تضمنت القرارت تعيين كلٍ من الدكتور عصام الدين محمد عبد الله عارف بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب، والدكتور أنور محمد علي قبيصي بقسم الأمراض العصبية والنفسية، إلي جانب الدكتورة سحر محمد حساني محمد بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، والدكتور علي نتاج رياض مصطفي بقسم طب وجراحة العيون .

كما أصدر المجلس عدة قرارات بتعيين أستاذاً واحداً بعدد من كليات الجامعة، وهم: «الدكتور هشام محمد توفيق حسن بقسم الصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة، والدكتورة دعاء محمد مختار محمود بقسم التشريح والأنسجة والأجنة، تخصص هستولوجيا الحيوان، بكلية الطب البيطري، وكذلك تعيين الدكتورة ناهد شوكت أبو المجد عبد العال بقسم إدارة التمريض بكلية التمريض».

وكان مجلس جامعة أسيوط، وافق في جلسة سابقة برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، على تعيين 10 أساتذة بعدد من كليات الجامعة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الجامعة على تعيين أستاذاً واحداً بعدد من الكليات وهم الدكتور جمعة أحمد السيد عبد الله بقسم هندسة التعدين والفلزات تخصص هندسة الفلزات والمواد الحديثة بكلية الهندسة، والدكتور أسامة عربي محمد محمد بقسم المناهج وطرق التدريس تخصص مناهج وطرق تدريس علم النفس بكلية التربية، وكذلك منح الدكتور محمد محمود حمدي عبد اللاه اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بقسم أشعة الأورام التشخيصية بمعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة.