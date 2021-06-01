شروط التقديم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن فتح باب التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال K g 1 بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2021 - 2022 م وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق 1 /6 /2021 وحتي يوم الأربعاء الموافق 30/6/2021 .

وقال المحافظ في بيان، اليوم إن التقديم لمرحلة رياض الأطفال يتم من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/yrkEnWF3EawNXy1W6 , وكذلك صفحة البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية علي الفيس بوك https://www.facebook.com/269686233119113/posts/4068849253202773/

وأكد محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن

شروط وضوابط التقديم لرياض الأطفال

من جانبه، أوضح رمضان عبد الحميد حسن ، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن شروط وضوابط التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات، تنص علي التقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 30/ 6/ 2021 ولا يجوز الاستثناء من موعد التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال طبقا للقرار الوزاري 285 لسنة 2014 م بشأن قواعد القبول علي أن يتم الالتزام بالشروط الآتية:

1- الحد الأدنى للتقدم للمستوى الأول أربع سنوات في 1/10/2021 م ولا يقبل أي طفل أقل من هذا السن .

2- سن القبول بالمستوى الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتى سن «خمس سنوات / 11شهر / 29 يوم »، مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.

3- لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام «ست سنوات في 1/10/2021»، في فصول رياض الأطفال طبقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 م.

4- يتم تنسيق القبول للأطفال في المدارس الرسمية للغات للأكبر سناً فالأصغر من المتقدمين وطبقاً للكثافة المتاحة بالروضة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن في ضوء مراحل التنسيق .

5- لا يجوز استثناء أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال طبقاً للفقرة الأولى من المادة ( 7 ) من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 .

6- الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل طبقاً للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

7- توقيع ولي الأمر على اقرار بعدم التقدم بمدرستين رسميتين للغات في نفس الوقت وفي حالة تقدم ولي الأمر لأكثر من مدرسة تعد جميع الطلبات التي تقدم بها ولي الامر لاغيه .

8- تعتبر الادارة التعليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الادارة و يجوز توزيع المتقدمين لأقرب مدرسة في حال تواجد أماكن شاغرة بالمدراس الموجودة بذات الادارة وفق ترتيب السن وتعتبر إدارات شرق وغرب الزقازيق والقنايات التعليمية مربع سكنى واحد .

9- يتم توقيع ولي أمر الطفل المتقدم على تعهد بوجوب متابعته لنتيجة مراحل التنسيق حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية في موعد أقصاه خمسة عشر يوما ًمن إعلان النتيجة بالمدارس الرسمية للغات وإلا سقط حق نجله في القبول .

10- يجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات وتعقد لجان مقابلة مع الطفل المتقدم وولي أمره بالمدارس الرسمية للغات وفي حالة عدم اجتياز الطفل المقابلة يسقط حقه في الالتحاق بالمدرسة.

11-ان يقوم ولى الامر بطباعة طلب التحاق الإلكتروني المرسل على بريده الإلكتروني عند التسجيل ويرفق مع الملف الورقي ويسلم الى اللجنة المشكلة بمدارس اللغات .

12- بشان التأشيرات الخاصة بقبول الأطفال بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية للغات يتم الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة وتقع المسئولية القانونية على جهة التنفيذ والقائم بالتنفيذ .

واشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن الأوراق المطلوبة للتقدم في حالة قبول الطفل هي «عدد 7 صور حديثة للطفل - أصل شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل - صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر، الأب والأم- ملف التقديم لرياض الأطفال وحافظة أوراق - طابع صندوق دعم المشروعات التعليمية + طابع مهن تعليمية + طابع تنمية مواردالشهادة الصحية معتمدة من مكتب التأمين الصحي التابع له محل الإقامة ملصق عليها طوابع التأمين الصحي».

السماح للأم بتقديم الأوراق

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه يسمح للأم بتقديم الأوراق المطلوبة في الحالات الآتية:

- وفاة الأب «يرفق شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة منها».

- سفر الأب للخارج «يرفق صورة من التوكيل الرسمي أو صورة من جواز السفر».

- انفصال الوالدين «يرفق صورة من المحكمة بالولاية التعليمية»، فضلا عن الاشتراطات المنصوص عليها عاليه يجب مراعاة أن تكون بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطفل سارية عند موعد التقدم بطلب التحاق الطفل بالمدرسة و فى حالة تجديدها بتاريخ حديث ، يلتزم ولى الأمر بتقديم صورة من البطاقة المنتهية لتأكيد محل الإقامة المثبت بالبطاقة الحديثة.

كما شدد المحافظ على رئيس حي ثان بتكثيف حملات إزالة الإشغالات و الباعة الجائلين و إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم و عدم التعدي على الشارع و البدء فورا في رصف الشوارع الجانبية ببلاط الإنترلوك لإعادة الوجه الحضاري و الجمالي لهم .