صوامع وشون الشرقية تستقبل 2926 طنا من القمح

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتي اليوم بلغت 630876 طنا و512 كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغت 2926 طنا حتي الآن.

ومازالت صوامع وشون محافظة الشرقية تستقبل سنابل القمح على خطي ثابته ساعيه جاهده لإستغلال كافة إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح 2021 والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي والمستمر حتي منتصف يونيو القادم بإجمالي مساحه بلغت 408 آلاف و898 فدان مزروعة بمحصول القمح هذا العام.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي الجهات المسوقه لمحصول القمح سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كافه الإجراءات الإحترازيه لمواجهه فيروس كورونا والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح من خلال غرفه عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئوله بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة سير عمليتي حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام مشيراً إلى جاهزيتها لإستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.