«الصحة العالمية» تعلن تفاصيل أسماء سلالات فيروس كورونا الجديدة

قررت منظمة الصحة العالمية، بدء استخدام الأحرف اليونانية لإعادة تسمية سلالات فيروس كورونا المستجد لتجنب وصم البلدان التي تمّ الإبلاغ فيها عن سلالات جديدة من الفيروس فيها لأول مرة.

وقالت المنظمة العالمية، إنَّها سوف تتجه إلى تسمية عدد من السلالات الجديدة، بينما ذكر مسؤولون في هيئة الأمم المتحدة في جنيف، أنَّ هذه الخطوة ستساعد في تبسيط المناقشات العامة حول السلالات.

وإضافة إلى الأسماء العلمية الرسمية، مثل B.1.1.7، حيث تشير الأحرف والأرقام إلى الجذور الجينية للسلالة وترتيب ملاحظة الطفرات، ستبدأ منظمة الصحة العالمية الآن في تسمية مجموعة مختارة من أكثر السلالات المثيرة للقلق باستخدام أحرف الأبجدية اليونانية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنَّه «في حين أن الأسماء العلمية لها مزاياها، إلا أنَّه من الصعب قولها واسترجاعها، كما أنها عرضة للتضليل».

وعلى سبيل المثال، السلالة التي تمّ اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة البريطانية، ويطلق عليها السلالة البريطانية ستعرف باسم «ألفا»، بينما السلالة التي تمّ تحديدها لأول مرة في الهند، يطلق عليها السلالة الهندية، وهي السلالة الرابعة الذي تمّ تحديدها حتى الآن سيُطلق عليه «دلتا».

يأتي القرار أيضًا وسط مخاوف أثارتها الحكومة الهندية من أن تصنيف السلالات وفقًا للمكان الذي تم اكتشافها فيه لأول مرة يؤدي إلى زيادة الوصم بالعار، مع استخدام الأسماء المستعارة مثل السلالات البريطانية أو الهندية كبديل للأحرف والأرقام.

وقال عالم البكتيريا مارك بالين، الذي شارك في المحادثات مع الصحة العالمية، لوكالة «رويترز»، إنَّ اختيار الأبجدية اليونانية جاء بعد شهور من المداولات، حيث نظر الخبراء في احتمالات أخرى مثل الآلهة اليونانية والأسماء المبتكرة والشبه الكلاسيكية.

بينما أوضحت ماريا فان كيركوف ، المسؤولة الفنية البارزة في الصحة العالمية والمتخصصة في استجابة الجسم لفيروس كورونا، أنَّ تغيير الاسم يجب أن يقلل من وصمة العار التي تواجهها الدول، متابعة «لا ينبغي وصم أي دولة بالعار لمجرد للكشف عن سلالة لفيروس كورونا والإبلاغ عنها داخلها».

وفيما يلي نموذج للتسمية الجديدة لسلالات فيروس كورونا، بحسب منظمة الصحة العالمية:

أولًا: المتغيرات المثيرة للقلق: (جدول 1):

1- السلالة البريطانية التي تمّ الإبلاغ عن اكتشافها في سبتمبر 2020 واسمها العلمي B.1.1.7 سيتمّ تسميتها باسم سلالة ألفا (Α).

2- السلالة الجنوب إفريقية والتي تمّ الإبلاغ عن اكتشافها في مايو 2020 واسمها العلمي B.1.351 سيتمّ تسميتها باسم سلالة بيتا (B).

3- السلالة البرازيلية والتي تم الإبلاغ عن اكتشافها في نوفمبر 2020 واسمها العلمي P.1 سيتمّ تسميتها باسم سلالة جاما (Γ).

4- السلالة الهندية والتي تمّ الإبلاغ عن اكتشافها في أكتوبر 2020، واسمها العلمي B.1.617.2، وسيتمّ تسميتها باسم سلالة دلتا (Δ).

ثانيًا: المتغيرات المثيرة للاهتمام (جدول 2):

1- السلالة الأمريكية التي تمّ الإبلاغ عن اكتشافها في مارس 2020 واسمها العلمي B.1.427/B.1.429 سيتمّ تسميتها باسم سلالة (E).

2- السلالة البرازيلية والتي تم الإبلاغ عن اكتشافها في أبريل 2020 واسمها العلمي P.2 سيتمّ تسميتها باسم سلالة (Z).

3- السلالة التي اكتشفت في دول متعددة والتي تمّ الإبلاغ عن اكتشافها في ديسمبر 2020 واسمها العلمي B.1.525 وسيتمّ تسميتها باسم سلالة (H).

4- السلالة الفلبينية والتي تمّ الإبلاغ عن اكتشافها في يناير 2021 واسمها العلمي P.3 وسيتمّ تسميتها باسم سلالة ثيتا (θ).

5- السلالة الأمريكية والتي تمّ الإبلاغ عن اكتشافها في نوفمبر2020 واسمها العلمي B.1.526 وسيتمّ تسميتها باسم سلالة إيوتا (I).