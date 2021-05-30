التعليم تعلن توفير مراجعات لطلاب الشهادة الإعدادية 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه في ضوء الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية 2021، وحرصًا على مستقبل الطلاب والطالبات، جرى إتاحة المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية على منصة البث المباشر لمساعدة الطلاب في التعلم عن بعد.

وأشارت الوزارة إلى أن المنصة تقدم حصصا «بث مباشر» في جميع المواد الأساسية، حيث يمكن للطالب التفاعل والتواصل مباشرة مع نخبة من المعلمين الخبراء، موضحة أنه يمكن متابعة الشرح من خلال هذا الرابط.

وأضافت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يمكن للطالب متابعة الحصص المسجلة على قناة «يوتيوب» الخاصة بها من خلال هذا الرابط وذلك وفقًا للجداول المعلنة على المنصة.

شوقي: عقد الامتحانات إلكترونيا في لجان مراقبة جيدا

وفي سياق منفصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2021 خلال الأسبوع الجاري، موضحا أنه سيتم عقد الامتحانات إلكترونيا في لجان مراقبة جيدا، لافتا إلى أن الوزارة وفرت تدريبات ومراجعات علمية لجميع الطلاب قبل بدء الامتحانات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيجري عقد الامتحانات بنمط الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددا على الطلاب بضرورة فهم المقررات الدراسية وحل أكثر من نموذج للامتحانات.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات ستعقد وفق تقنيات جديدة لمنع الغش وتداول الأسئلة، مؤكدا أنه سيجري التنسيق مع عدد من الجهات المعنية لعقد الامتحانات في جوٍ من الهدوء.

وبدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، التي تعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المديريات أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم دخول اللجان الامتحانية.