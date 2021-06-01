سيلمان وهدان يتقدم بطلب إحاطة لمحاربة «تسقيع الأراضي» بالتجمع

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب عماد حمودة، طلب إحاطة مقدم من النائب سيلمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، عن طرح أراضي في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة للمستثمرين، لإقامة مشروعات عليها، وفتح فرص عمل، لكن جرى حصولهم على الأراضي، ولم يجري إقامة أي مشروع عليها.

وأكد «وهدان» في طلبه، أنه تم طرح هذه الأراضي للبيع من قبلهم، وتبين أنهم مجموعة من الأشخاص يحصلون على الأراضي تحت مسمى شركات مختلفة للأشخاص أنفسهم.

وطالب وهدان في طلب الإحاطة، بحصر الأراضي التي تم طرحها منذ أربعة أعوام ماضية ونسبة استغلالها، وكذلك حصر بالأراضي التي لم يتم استغلالها، وما هي الإجراءات التي اتخذت من هيئة المجتمعات العمرانية من سحب.

وأضاف سليمان، أن واجبنا الوطني يحتم علينا محاربة تسقيع الأراضي، لما تمثله من خطورة على التنمية المستدامة المطلوبة، والتصدي لمثل هذه التحركات، إضافة قوة اقتصادية وقيمة مضافة في ميزان الاقتصادي، والعمل على زيادة موارد الدولة، والقضاء على الفساد.

وطالب سليمان وهدان، أثناء استعراض طلب الإحاطة، بضرورة تشكيل لجنة لمراجعة عمليات البيع التي تمت في الفترة الأخيرة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة للمستثمرين، والتي حصلوا عليها، ولم يتم عمل أي مشروعات حتى الآن.

ولفت إلى ضرورة تطبيق إجراءات الوزارة في شأن منح الأراضي، لا سيما وأن هناك عدد كبير يعمل على «تسقيع الأراضي»، مشددا على ضرورة إيجاد حل لمواجهة المعوقات من الجهات الإدارية في منح الأراضي للمستثمرين.

من جهته أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، ممثل وزارة الإسكان، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك نسب تنفيذ في الأراضي التي تم تخصيصها بالفعل.

وأشار إلى أن غير الملتزمين يتم التعامل معها وفقا للقانون، موضحا أنه بعد مرور مدة السماح 5 سنوات لإنشاء المشروعات وفي حال عدم التنفيذ يتم دفع مقابل لشراء المدد.

وأكد أنه سيتم موافاة اللجنة بحجم الأراضي التي تم خصخصتها، وكذلك حجم المشروعات ونسب التنفيذ التي تمت بالفعل.

وأوضح أن المستثمر في حال عدم الالتزام بكافة الاشتراطات يتم سحب الأراضي على الفور.