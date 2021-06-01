رواتب العاملين بالصحف الحزبية تثير أزمة بـ«إعلام النواب»

ناقشت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، أزمة مرتبات العاملين بالصحف الحزبية.

وانتقدت النائبة الدكتورة ألفت المنزلاوي عضو لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، تجاهل وزارة المالية الاهتمام بالمستحقات المالية للصحفيين العاملين بالجرائد الحزبية.

وقالت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، والمخصص لمناقشة الموازنات الخاصة بالمجلس الأعل للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام: لدي علاقات وزمالة مع العديد من الصحفيين بالجرائد الحزبية، وللأسف نتفاجأ حينما يتوفى أحدهم، بتأخر صرف نفقات الدفن، ومكافأة نهابة الخدمة لشهور طويلة، مضيفة أن غالبية الصحفيين يحتاجون إلى نظرة شاملة لمستوى دخولهم.

يأتي ذلك فى الوقت الذي طالبت فيه اللجنة نقابة الصحفيين، بإيفادها كتابيا، بأسباب صرف رواتب الصحفيين في جريدة الشعب المتوقفة عن الإصدار دون الصحف الحزبية الأخرى، وإيفاد اللجنة عن أسباب عدم معاملة جميع الصحف المماثلة بنفس الطريقة، والرد خلال أسبوعين.

ووجهت النائبة نشوى الديب عضو اللجنة، تساؤلات عن أسباب إدراج مرتبات لصحفيي صحيفة الشعب الحزبية المتوقفة منذ سنوات، دون غيرهم من الصحفيين المنتمين لصحف حزبية أخرى، ومنها على سبيل المثال جريدة العربي الناصري.

وتساءلت: لماذا لا يتم تعميم المعاملة لجميع الصحفيين ممن توقفت جرائدهم الحزبية؟ مطالبة بضرورة تطبيق مبدأ المساواة مع جميع الحالات المماثلة، أما يتساوي الكل.. أو لا.

وعقبت ممثلة المجلس الأعلي للإعلام، بأن المجلس غير مسئول عن الصرف، لكنها تقوم بدور الوسيط، موضحة أن نقابة الصحفيين هي من تحدد الجرائد الحزبية والمعارضة والخاصة، لحصولها على البدل وليس الأعلى للإعلام.