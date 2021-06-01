البورصة تغلق أولى جلسات يونيو على تباين

اختتمت بورصة مصر، تعاملات أولى جلسات شهر يونيو، على تباين في أداء مؤشراتها، مع اتجاه عمليات المصريين والعرب للشراء.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع عند مستوى 10240.21 نقطة بخسائر 0.67% نقطة، فيما أغلق جلسة الأمس عند مستوى 10309.06 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بمكاسب 0.74%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2295.24 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.3%، لينهي التعاملات عند مستوى 3224.87 نقطة.

فيما تراجع المؤشر متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.31%، مغلقا الجلسة عند 2185.77 نقطة.

وبلغت قيم التداولات 1.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 688.73 مليون سهم، من خلال تنفيذ 53.839 ألف صفقة.

وتم التداول على 193 سهما خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع 64 سهما، فيما انخفض 94 سهما، واستقر 35 سهما دون تغيير.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدر سهم «شارم دريمز للاستثمار السياحى» قائمة الارتفاعات بنسبة 14.25% بالغا مستوى 8.74 جنيه، تلاه سهم «رواد السياحة - رواد» بنسبة 9.74% عند سعر 24.680 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «مطاحن ومخابز الاسكندرية» مرتفعا بنحو 7.7% بالغا مستوى 13.86 جنيه.

بينما سهم «مرسى علم للتنمية السياحية» كان الأكثر انخفاضا، بنسبة 9.9% ليتراجع عند سعر 3.1 جنيه، تلاه سهم «جهينة للصناعات الغذائية» بنسبة 7.94% عند مستوى 4.06 جنيه، وحل ثالثا سهم «ابن سينا فارما» بنسبة 6.3% متراجعا عند مستوى 3.42 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، فقد اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى الشراء بصافي 20.259 مليون جنيه للمصريين، و10.213 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 30.5 مليون جنيه.

وأغلق رأس المال السوقي للبورصة تعاملات جلسة اليوم، منخفضاً إلى مستوى 653.85 مليار جنيه، بخسائر 2.9 مليار جنيه.