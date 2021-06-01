نائب رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن موقف السيسي ونثق برؤيته لصالح القضية

أشاد زياد أبوعمر، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعاطي مع الوضع الفلسطيني وعملية السلام بمكوناتها كافة، وكان فيما يتعلق بالتهدئة مع الإسرائليين، وتوسيع هذه التهدئة لكي تشمل مجمل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، فبعد اللقاءات المتعددة مع الوفد الأمني المصري برئاسة الوزير اللواء عباس كامل، تفاهمنا على التفاصيل الخاصة المختلفة المتعلقة بهذه التهدئة، وأبدينا الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الرؤية المصرية ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الموضوع وفيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة.

وشدد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية، على شاشة «إكسترا نيوز»، على أن جهود مصر يثمنها الشعب الفلسطيني وقياداته، وأيضا زيارة الوفد المصري الأمني، «نرحب بالجهد المصري الرائع والمتكامل لإعادة إعمار قطاع غزة من جراء الحرب، وإعادة إعمار قطاع غزة المرحلة المقبلة، تؤكد على قيام الدولة الفلسطينية، والوحدة الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة، والتوطئة لاستئناف عملية سياسية ذات معنى برعاية مصرية».

وأضاف أبو عمر، «نسجل الشكر العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولجمهورية مصر العربية والأشقاء في المخابرات المصرية والأمن المصري، ممن بذلوا جهود متواصلة من أجل إتمام هذه الملفات، ولقد أبدينا استعدادا في السلطة والحكومة الفلسطينية، لكي نتعاون معا، ونشيد بتمسك مصر بأن تكون الحكومة الفلسطينية هي المسؤلة عن إعادة ترتيب الوضع الفلسطيني برعاية مصرية فيما يتعلق بالإعمار أو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة».

وتابع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، «نشيد جميعنا كثيرا بالجهد المصري الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مؤكدا على أنه يوجد تغيير في المشهد الدولي، بخصوص القضية الفلسطينية، ونشيد بدور مصر والرئيس السيسي في هذا التغير الدولي، ونحن سعداء للغاية بأن تكون مصر هي عنوان هذا التدخل العربي والإقليمي والدولي لصالح القضية الفلسطينية لأننا نثق بجمهورية مصر العربية، ونثق برؤيتها وحرصها على القضية الفلسطينية، والرئيس عبدالفتاح السيسي هو الذي يصر أن تكون السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، هي عنوان المساعدة الدولية عبر القيادة المصرية لقطاع غزة.