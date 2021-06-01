عضو جبهة حرير فلسطين: موقف مصر ثابت في معارك الدفاع عن القضية الفلسطينة

وجه صالح ناصر عضو المكتب السياسي بالجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، تحية إجلال وإكبار وتقدير باسم قيادة الجبهة وباسم الشعب الفلسطيني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لجهوده في وقف إطلاق النار وفتح المعبر والاستعجال بمعالجة جرحى العدوان الأخير.

وأعرب ناصر، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في غزة أذيع في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» عن تقديره للموقف المصري، لافتا إلى أنهم يقدرون هذا الموقف تقديرًا كبيرا وبخاصة تبرع مصر بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وأكد ناصر أن ذلك الموقف ليس بجديد وأن موقف مصر ثابت وقومي مجرب في معارك الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية الفلسطينية، مشيرًا أن مصر ورئاستها وشعبها يتعبرون القضية الفلسطينية هي قضية مصرية من الطراز الأول.

وتابع: «نترحم على شهداء مصر الذين قضوا دفاعًا عن القضية الفلسطينية في وجه هذا العدوان الصهيوني الخارج عن القانون الدولي والذي لا يراعي حرمة الإنسان ولا القانون الدولي مدعومًا من القوى الإمبريالية العالمية».

وأشار إلى أن موقف مصر يحظى بترحاب وتقدير عالي موجها التحية لمصر وقيادتها وحكومتها وشعبها على الجهود التي بذلوها سابقًا والتي يبذلوها لاحقًا لوقف العدوان الإسرائيلي واعادة اعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه الأخير.

وأشاد ناصر بالجهود المصرية المتواصلة منذ سنوات في ملف المصالحة لاقتناعها باهمية الوحدة الفلسطينية واستضافتها جولات الحوار الفلسطيني المتتالية من أجل انهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني لتوحيد الشعب الفلسطيني ليواجهوا مع مصر والعرب وأحرار العالم الاحتلال الصهيوني الغاشم.

ولفت إلى أن الخطوة المصرية بإعادة الإعمار تحظي بالتقدير والترحيب وأنهم سيبذلوا كافة الجهود مع القوى من أجل انجاح هذه المهمة، مشيرا إلى أن الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ستستمر في دعم جهود مصر لأن هذه الجهود تصب في خدمة القضية الوطنية الفلسطينية، مشددًا على أن الوحدة الوطنية بالنسبة لهم تصل لدرجة القداسة قناعة منهم أن شعب تحت الاحتلال وأن الانقسام طريق ضياع حقوق والوحدة هي طريق النصر.