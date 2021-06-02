تقليل مضاعفات.. آلية عمل عقار مونوكلونال المضاف حديثا لبروتوكول كورونا

تحديثات جديدة في بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا، شمل إضافة عقارات جديدة لمواكبة تطور العدوى، من بينها عقار «مونوكلونال»، المستخدم مع الحالات المتوسطة، والذي جرى استخدامه مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال علاجه من «كوفيد 19»، وكذلك نوع آخر من الأدوية المستخدمة مع الحالات الشديدة والمصابة بما يسمى «عاصفة السيتوكين»، وفقًا لما ذكره الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا لـ«سكاي نيوز».

وتحدث أطباء متخصصون مع «الوطن» حول تفاصيل عقار «مونوكلونال» المنضم حديثًا إلى بروتوكولات علاج مصابي كورونا، وطبيعة الإصابة بـ«عاصفة السيتوكين».

الحداد: عقار «مونوكلونال» يقلل التهابات العاصفة المناعية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن «مونوكلونال» هو الاسم العلمي للعقار، والذي يعمل على أحد الوسائط المناعية التي يفرزها جسم الإنسان أثناء العاصفة المناعية، وذلك بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ويساعد في تقليل المضاعفات الحاصلة من العاصفة المناعية.

وأضاف «الحداد»، أن عقار «مونوكلونال» يعتبر مضادا للوسيط الذي يخرج أثناء التفاعل المناعي، ويقلل بنسبة كبيرة من الالتهابات التي تحدث خلال العاصفة المناعية، وكذلك التقليل من مضاعفات المرض.

أسباب إصابة مرضى كورونا بـ«عاصفة السيتوكين»

وأوضح استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن «عاصفة السيتوكين» هى حالات نادرة تحدث أكثر بعد الإصابة بكورونا، وذلك أثناء هجوم الجهاز المناعي على فيروس «كوفيد 19»، ما ينتج عنه عاصفة مناعية «فرط مناعي»، ويعتبر كورونا جسما غريبا عليه، وبدلا من مهاجمته تحدث حالة من التعبئة المناعية.

وأشار، إلى أنه بعد ذلك تخرج الخلايا القاتلة «السيتوكين» لتقتل كورونا، وتكون في صورة مفرطة لدى بعض الأشخاص، وبدلا من مهاجمة كورونا تهاجم جسم الإنسان معه، ما ينتج عنه إصابات خطيرة، مثل الجلطة، وتليف الرئة، وتعالج بمثبطات مناعية «الكرتيزون»، والذي يستخدم مع حالات معينة منها حدوث العاصفة المناعية؛ منعًا لمضاعفات إصابة المريض: «بمعنى إن المريض ممكن يموت من هياج المناعة مش من كورونا».

صيدلي: عقار «مونوكلونال» ينشط الخلايا المناعية

ومن جانبه، ذكر الخبير الصيدلي، باهر السعدي، أن عقار «مونوكلونال» المنضم حديثًا إلى بروتوكول علاج مصابي كورونا، عبارة عن أجسام مضادة تعمل على الخلايا المناعة نفسها وتنشطتها، وتحفز الجهاز المناعي لتتغلب على كورونا، لافتا إلى أنه عقار قديم، واستخدم لأول مرة في الثمنينات، ونجح في تنشيط جهاز المناعة لمواجهة الفيروسات.