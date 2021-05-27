طبيب بعد تغيير بروتوكول كورونا خوفا من الفطر الأسود: المضادات الحيوية السبب

انتشرت الإصابة بالفطر الأسود في العديد من دول العالم، والتي رجح الأطباء أنه أحد تداعيات كورونا، ما دفع وزارة الصحة إلى تجهيز غرفة عزل بمستشفى النجيلة لمصابي الفطر الأسود، أمس، لحجز المشتبه في إصابتهم بمرض الفطر الأسود، ولم تستقبل أي حالات حتى الآن.

بروتوكول علاج كورونا في مصر الجديد تخوفا من الفطر الأسود

وكشف مصدر طبي في وزارة الصحة، أن الحالات التي اكتشف إصابتها بالفطر الأسود مؤخرا، حدث لها ذلك نتيجة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في بروتوكول كورونا والكورتيزون، فضلا عن عدم النظافة، لكن هذا السبب لم يجر التثبت منه، وأنه جار إعداد بروتوكول علاجي خاص بمرضى كورونا.

طبيب: الفطر الأسود مرض نادر الحدوث

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الإصابة بمرض الفطر الأسود نادر الحدوث، وما يحدث في الهند أنه ينتشر 80 ضعف المعدلات العالمية، موضحا أنه غير معدٍ، ووجود حالات بسيطة في دولة ما لا يعني أنه أصبح ظاهرة.

وأضاف بدران لـ«الوطن»، أن الاستخدام المفرط أو غير المدروس للمضادات الحيوية والكورتيزون يسبب الإصابة بالفطر الأسود، موضحا أن تلك النوعية من العقاقير الطبية من حفز نمو الفطريات بشكل عام، واستخدمها عبثيا يسبب الإصابة به.

وتابع عضو الجميعة المصرية للحساسية والمناعة، أن الإصابة بكورونا تضر بالغشاء المخاطي المخاطي في مجرى الهواء والأوعية الدموية، هي الأماكن التي ينمو عليها الفطر الأسود، وبالتالي يبصح الشخص المصاب بيئة خصبة لنمو الفطر به.

علاج الفطر الأسود

وأكد الدكتور مجدي بدران، أن علاج الفطر الأسود في الحالات حديثة الإصابة يكون بتاول مضادات الفطريات يحددها الطبيب المعالج، وفي الحالات المتأخرة يكون الحل في الجراحة لإزالة الأنسجة التالفة ووقف انتشارها للمخ.

وأوضح «بدران» أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفطريات المخاطية لديهم جهاز مناعي ضعيف يجعلهم عرضة للإصابة بالفطريات والالتهابات الانتهازية الأخرى، وهذا يشمل المصابين بـ«كوفيد-19» الشديد.