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محمود مسلم

ضبط 3 أشخاص يبيعون أدوية بروتوكول كورونا في السوق السوداء بالنزهة

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الوطن
01:36 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

خلصت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تردد مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من العقاقير والأدوية المُدرجة ضمن البروتوكول المُتبع لعلاج مصابي فيروس كورونا، والمحظور تداولها بالأسواق بقصد التصرف فيهم بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكّن ضبط 3 أشخاص صاحب محل وزوجته وممرض بإحدى المستشفيات الخاصة، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة الأول، وبحوزتهم عدد من العبوات كبيرة الحجم لعقار خاص بعلاج مصابى فيروس كورونا.

وبمواجهتهم أقرّ المتهمان الأول والثانية بتحصلهما على المضبوطات من إحدى الصيدليات بمدينة الإسماعيلية، وتسليمها للثالث «كوسيط» بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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