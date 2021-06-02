تقلل تفشي الأمراض وتواجه التزوير.. أسابيع على إنتاج أول عملة بلاستيكية

منذ عام 2018، تستعد الحكومة لإصدار العملات البلاستيكية أو «البولمير»، على غرار عدد من دول العالم، حيث من المحتمل طرحها في السوق المصرية خلال أسابيع قليلة، وذلك بعد الإعلان عن البدء في طباعة أول فئة لـ 10 جنيهات، بحسبما أعلنه البنك المركزي المصري، منتصف العام الجاري.

طرح العملات البلاستيكية خلال أسابيع

وأكدت مصادر مصرفية أنه لا توجد نية لإلغاء أي من العملات الورقية القديمة، حتى فئة العشرة جنيهات، المتداولة حاليا، بينما سيتم طرح الفئة الجديدة من العملات البلاستيكية في السوق.

وتابعت أن العملات الورقية ليس لها مدة صلاحية، وإنما يتم سحبها من السوق في حالة تطوير العملة وتجديدها، وتنتهي صلاحيتها فقط فى حالة التعرض للتلف.

ووفقا للبنك المركزي، فإن طباعة النقود البلاستيكية سيتم فى منتصف العام الجاري بمطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أحدث تكنولوجيا للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية.

ما مادة البوليمر؟

تعتبر مادة البوليمر هي أساس تصنيع العملات البلاستيكية، الصديقة للبيئة، حيث إنها قادرة على مقاومتها للماء والتلف، ما يجعلها ذات عمر طويل مقارنة العملة النقدية.

وأشارت دراسة كندية سابقة إلى أن العالم يتجه لتوسيغ إنتاج عملات البلاستيك، كونها غير مضرة بالبيئة ولانخفاض تكلفتها وطول عمرها الافتراضي، مضيفة أن العملات الورقية أنها تعادل دورتها البيئة الأثر البيئي الناشئ عن قيادة سيارة حول العالم بعدد 9235 مرة.

وتوجد أكثر من 20 دولة تنتج النقود البلاستيكية، منهم بريطانيا وأستراليا وكندا وهولندا والسويد.

مزايا العملات البلاستيكية

وفقا لموقع «بي بي سي» البريطاني، فإن العملات البلاستيكية تمتلك عدة مزايا منها المرونة والقوة والسمك الأقل، وعمرها أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية، فضلا عن أنها أقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهي صديقة للبيئة، وصعوبة تزييفها أو تزويرها.

وتابع أن للنقود البلاستيكية بدأت طباعتها من البوليمر، بأستراليا في عام 1988، وفقا لمعايير أمنية مثل النوافذ الشفافة والعلامات المائية المجهرية، وظلت تحتكر تلك الصناعة لعدة أعوام، قبل أن تنافسها بريطانيا في ذلك.

فوائد العملات البلاستيكية

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، أن العملات البلاستيكية يتم صناعتها من مادة البوليمر الصديقة للبيئة، وتتميز بأن عمرها يفوق أضعاف عمر العملة الورقية، بما يواجه تدريجيا على الاقتصاد الموازي، والقضاء على تزوير الأموال، والسيطرة على السوق النقدية.

وأضافت فهمي، لـ«الوطن»، أن تلك العملات منتشرة بعدة دول في العالم، لذلك فتنفيذ ذلك الأمر في مصر، يعتبر خطوة جيدة للغاية.

وأشارت إلى كون عملات البوليمر ذات عدة فوائد، منها أنها الأفضل في التداول والاستخدام، وكونها غير ملوثة للبيئة، وعمرها الافتراضي أطول من الورقية.

كما أن تلك النقود البلاستيكية تقلل انتشار الأمراض، وفقا الخبيرة المصرفية، حيث يمكن تنظيفها، وتعقيمها ضد الميكروبات والفيروسات بنسبة عالية، لافتة إلى أنه يتم تعقيمها بالبنك عبر الأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة العالية.

وأوضحت أنها تساعد المواطن والحكومة في عدة تسهيلات خلال المعاملات المالية، مشيرة لقدرتها على إحباط عمليات تزوير الأموال والسيطرة على السوق النقدية والاقتصاد الموازي.