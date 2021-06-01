إجراءات التقديم للصف الأول الابتدائي 2021 بالمدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراءات التقديم للصف الأول الابتدائي 2021 في المدارس الحكومية، من خلال خطوات سهلة وبسيطة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم طبقاً للقرار الوزاري رقم 145 لسنة 1989، المنظم لإجراءات الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، بجميع قواعد القبول بها، علي أن يكون بداية التقديم إلكترونياً من يوم 1 يونيو 2021.

سن القبول للتقديم للصف الاول الابتدائي 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم سن القبول للراغبين في التقديم للصف الأول الابتدائي 2021، هو 6 سنوات، ونبهت بالالتزام بعدم استخدام أي تطبيقات خارجية مخالفة لما تقوم الوزارة بنشره على البوابة الرسمية لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم، ويتاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكتروني لأكثر من مدرسة.

ويمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر في حالة تعثره في التسجيل، بأن تقوم المدرسة نفسها بالتقديم له، شرط إحضار صورة ميلاد الطفل المميكنة حديثة، وصورة بطاقة ولي الأمر، ويمكن للمدارس، عبر وحدة المعلومات، طباعة كشوف المتقدمين إلكترونياً، وتسليمها للجنة المختصة في المدرسة، لاتخاذ الإجراءات المنظمة للقبول.

كيف يعرف ولي الأمر قبول ابنه بالصف الأول الابتدائي 2021؟

ترسل وزارة التربية والتعليم إلى ولي الأمر نتيجة القبول المبدئي، بعد التقديم للصف الأول الابتدائي 2021، من خلال موقع التقديم الإلكتروني، وذلك عقب الإعلان، كما تسمح لولي الأمر بالتوجه للمدرسة لتسليم ملف الطالب الورقي، ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقي، والتأكد من استيفائه جميع المستندات.

ويتم تشكيل لجان مسئوليتها استلام الملفات الورقية للمتقدمين إلكترونياً بالمدارس، وعقب استلام الملفات يجب التسجيل الإلكتروني للذين تم قبولهم نهائياً، واستلام ملفاتهم، وطباعة الكشوف النهائية للمتقدمين، وتسلميها للجهة المختصة فى الإدارة التعليمية.

وبالنسبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2021 في المدارس الرسمية للغات والخاصة والعربي، فتكون إجراءاتها مختلفة، حيث تجري من خلال المدرسة بمعرفة أولياء الأمور.