تعد شروط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021، من الأكثر بحثا خلال هذه الأيام من أولياء الأمور في مصر، وبخاصة بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم موعد تسجيل الطلاب للصف الأول الابتدائي رسمي ولغات للعام الدراسي القادم 2021-2022.

حيث من المقرر أن يتم التقديم إلكترونيا عبر رابط تقديم أولى ابتدائي 2021 على الإنترنت بداية من اليوم الأول من يونيو ولمدة شهر كامل، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المستمرة لمواجهة فيروس كورونا، وتجنباً للازدحام في المدارس ومديريات التعليم.

وتم إتاحة رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021 في القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، الشرقية، الغربية، الفيوم، الدقهلية دمياط، المنيا، سوهاج، أسيوط، البحيرة ، شمال سيناء الشرقية، الفيوم وغيرها من المحافظات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، شروط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021، بالإضافة إلى رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021.

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021

1- ألا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات.

2- على ولي الأمر كتابة رغباته في جميع الإدارات الأقرب فالأقرب، بحيث تكون الرغبة الأولى هي التابع لها السكن والمسجل في عنوان ولي الأمر في بطاقة الرقم القومي.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021

- التقديم عبر الرابط التالي: parent.emis.gov.eg.

- كتابة جميع البيانات المطلوبة صحيحة، حيث يبدأ التقديم من بداية الأول من يونيو ولمدة شهر كامل.

- سيتم الإعلان عن نتيجة القبول على ذات الموقع بعد أن تقوم وحدة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالمدرسة تسجيل رغبة أولياء الأمور إلكترونياً، ليتم تقديم ملف الأوراق المطلوبة لاستكمال التسجيل في المدرسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2021

1- أربعة صور شخصية لكل طالب متقدم.

2- شهادة ميلاد حديثة كمبيوتر.

3- دمغات التأمين الصحي.

4- صورة للبطاقة الشخصية للوالدين.

5- طابع مهن تعليمية، إضافة إلى طابع دمغة.

6- صورة من التقديم الإلكتروني على الإنترنت وتحتوي على 3 رغبات لـ3 مدارس.

7-إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حال تغيير محل الإقامة.

8- ملف به أوراق التقديم من المكتبة.