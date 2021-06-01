الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي بمدارس قنا 2021

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، فتح باب قبول التقديم للصف الأول الابتدائي 2021 اعتبارا من اليوم، وحددت الالتحاق برياض الأطفال بالمدارس الرسمية العربي للعام الدراسي 2021/ 2022، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، الموافق 1 من شهر يونيو المقبل، وحتى الأربعاء الموافق 30 من ذات الشهر، طبقا للقرار رقم 65 لسنه 2000 وتعديلاته.

التقديم للصف الأول الابتدائي 2021 في محافظة قنا

يتم التقديم للصف الأول الابتدائي2021 في مدارس محافظة قنا إلكترونيا، في الفترة من اليوم الثلاثاء أول يونيو حتى 30 يونيو، عل ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، ويتم على الإنترنت من خلال هذا الموقع خدمات ولى الامر من هنا.

الأوراق المطلوبة خلال التقديم للصف الأول الابتدائي 2021

ويكون ولي الأمر جاهز خلال التقديم للصف الأول الابتدائي2021 في محافظة قنا، بالأوراق الأتية:

1-شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

2-عدد ٤ صور شخصية للطالب

3- صورة بطاقة الوالدين

4- دمغات التأمين الصحي

5- طابع مهن تعليمية +دمغه

6-ايصال كهرباء او ماء او غاز

7-ملف به اوراق التقديم من المكتبة

8- صورة من التقديم على الانترنت بها ثلاث رغبات.

التقديم لفصول رياض الأطفال2021 في محافظة قنا

يتقدم ولي الأمر بتسجيل البيانات المطلوبة على موقع الوزارة من هنا، وهي اسم الطفل، وتاريخ الميلاد، وعنوان السكن، و3 رغبات للروضات التى يرغب الالتحاق بها في حدود المربع السكني، وعلى ولي الأمر التأكد من وطبع استمارة الترشيح ومتابعة ظهور نتيجة التنسيق على الموقع ومتابعة مراحل التنسيق حال إعلانها، لاستكمال ملف التقديم.

2- يكون الحد الأدنى لسن القبول 4 سنوات للمدارس التي تعمل مستويين، أما بالنسبة للروضات التي تكون مستوى ثان فقط، يكون الحد الأدنى للقبول 5 سنوات.

3- يكون حساب السن في أول أكتوبر 2021، ولا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام بمرحلة رياض الأطفال.

4- يتم الالتزام بالمربع السكني للطفل وفي حالة عدم وجود روضة تابعة للمربع السكني يتقدم لأقرب روضة لسكنه.

ثانيا: المرحلة الثانية حال قبول قيد الطفل:

1- يتقدم ولي الأمر بالملف الأصلي للطفل في مدة أقصاها 15 يوما من ظهور نتيجة التنسيق، وكتابة إقرار بتسديد المصروفات التى تقررها الوزارة، وتسديدها في الموعد المحدد، وإلا سقط حق نجله في القبول.

2- في حالة عدم تقديم الملف الأصلي للطفل حتى الموعد المحدد يتم استبعاده وقبول غيره من قائمة الانتظار حسب الترتيب تنازليا.

3- وفي حالة الخطأ في تسجيل البيانات أو عدم الالتزام بالموقع السكني يتحمل ولي الأمر هذا الخطأ ويستبعد الطفل ولا يقع أي مسؤولية قانونية على لجنة التنسيق.