أحمد فهمي يكشف كواليس الاستعدادات لمسلسل «السفاح» قبل تصويره في أغسطس

يبدأ الفنان أحمد فهمي تصوير مسلسل «السفاح»، بداية من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة من التحضيرات الخاصة بالشخصية.

وكشف أحمد فهمي، خلال ندوة تكريمه بـ«الوطن»، عن كواليس ذلك المشروع، موضحا أنّ المسلسل مكوّن من حوالي 8 حلقات تقريبًا، ومن المُفترض الشروع في تصويره مطلع شهر أغسطس المُقبل، حيث لم يتم الاستقرار بعد على المُخرج أو باقي الأبطال.

وقال «فهمي» بشأن التحضيرات للمسلسل، «الاعتماد الأول على مؤلفين المسلسل، فقد بحثوا في قضية السفاح بصورة شاملة، كما جلسوا مع أطباء نفسيين، كما أن المنتج طارق نصر كان مذاكر المسلسل بصورة جيدة، كما أنه هناك مدرب للحركة خاص بالمسلسل».

وعن صعوبات المسلسل أوضح، «الأمر غاية في الصعوبة، لأن هناك أحداث كثيرة من التي فعلها السفاح غير منطقية، فعند عرضها في الدراما، سوف يجد البعض أن هناك عيب في السيناريو، كما أنه شخص غير مرتبك، وعندما شاهدت فيديوهات خاص به وجدته شخص عادي، وحاولت الوصول في دائرته في الوقت الحالي، ولكن لم يتم الاستقرار على مخرج».

وقال إنّ أحداث المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية، وهي خاصة بـ«سفاح الجيزة»، الذي صدرت ضده أحكام بالإعدام مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا المشروع الدرامي جاء عن طريق الصدفة، إذ تلقى عرضًا من قِبل مُنتج برنامج «رحالة» بعد حلقته التي عُرضت في شهر رمضان الماضي، عبر إحدى المنصات الرقمية.

وأرجع خوضه تلك التجربة، إلى حماسه الشديد بالمشروع، كما أن السيناريو الذي كتبته إنجي أبو السعود ومحمد صلاح أبو السعود، نال إعجابه الشديد، مؤكدًا أنّ هذه التجربة البعيدة تمامًا عن الكوميدية لا يمكن اعتبارها مُغامرة فنية إطلاقًا، قائلًا: «أصعب أنواع التمثيل والتصوير والتنفيذ هو الكوميدي، إذ إنّ فكرة المُشاركة في تجربة فنية جادة تُعد منطقة آمنة، حال تنفيذها بشكلٍ جيد».