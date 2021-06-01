جامعة سوهاج: الفطر الأسود مرض قديم ونستقبل 40 حالة سنويا

أصدرت جامعة سوهاج بياناً، منذ قليل، عن أعداد المصابين بمرض الفطر الأسود، والذين يتلقون العلاج بالمستشفى الجامعي، وهي حالة وحيدة لمصاب بفيروس كورونا.

وجاء في بيان جامعة سوهاج أنه «بالاشارة إلى بعض ما يتردد في بعض المواقع الإلكترونية عن وجود حالات الفطر الأسود بالمستشفى الجامعي، وما صاحب ذلك من معلومات غير صحيحة عن هذا المرض، وما نال تصريح رئيس الجامعة من عدم اكتمال الصورة الحقيقية، يعرض المركز الإعلامي بعض الحقائق، على لسان الدكتور حمدي سعد، مدير عام المستشفى الجامعي».

ونقل البيان عن مدير المستشفي الجامعي قوله إن «الإصابة بالفطر الأسود مرض قديم جداً منذ 1855، عند اكتشاف أول حالة، ويصيب المرضى ذوي المناعة المنخفضة، مثل مرضى السكر والأورام ومرضى الإيدز والمرضى الذين أجريت لهم زراعة أعضاء ويتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، في الأحوال العادية وفى مرحلة ما قبل الكورونا، يتردد على المستشفى الجامعي حوالي 30 إلى 40 حالة سنوياً، نصفهم بإصابات في الجيوب الأنفية، والنصف الآخر بإصابات لها علاقة بالمضاعفات العصبية لالتهابات الجيوب الأنفية، المرض ليس وبائياً، ولا ينتقل من إنسان لإنسان، ولا يستوجب العزل».

وأضاف «سعد» أنه «ربما يكون استخدام الكورتيزون ومثبطات المناعة بشكل مبالغ فيه، سبباً في زيادة أعداد الإصابات مستقبلاً، ولا نستطيع التنبؤ بحجم هذه الزيادة حالياً، لكن نتوقع أنها لن تكون زيادة كبيرة، بشكل يمثل خطراً أو أزمة صحية».

وأضاف مدير المستشفي الجامعي أنه تم طلب كمية 500 «فيال» من عقار (Amphotricin B 5)، من هيئة الشراء الموحد، ويبلغ سعر الوحدة 54 جنيهاً، ويجري توريد الكمية المطلوبة للمستشفى، بالتنسيق مع الهيئة، عن طريق الدكتور حسام عبدالغفار، علماً بأن الجرعة للمريض عبارة عن «فيال» واحد يومياً، ولكن قد تستمر فترة العلاج إلى 60 يوماً.

ومن جانبه، أكد أحمد عبد الحافظ، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى الحامعي بها حالة واحدة فقط تعالج من فيروس كورونا، ظهرت بها إصابة بالفطر الأسود.