الفطر الأسود.. كيف تحمي نفسك وأسرتك؟ عميد طب بني سويف يجيب

حالة من القلق والخوف تنتاب المواطنين، عقب ظهور مرض الفطر الأسود، وارتباطه بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، رغم تأكيد خبراء الطب والمناعة عدم قدرته على الانتقال من شخص إلى آخر، إلا أنه مازالت هناك مخاوف عدة من انتشاره على نطاق واسع، لاسيما بعد ظهور أعراضه المميتة على المرضى المصابين به، والتي يصعب علاجها في المراحل المتأخرة، لتراجع المناعة لأقصى درجاتها.

ما هي أعراض مرض الفطر الأسود؟ .. عميد طب بني سويف يجيب

ويقول الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، إن مرض الفطر الأسود وإن كانت نادرة في السابق إلا أنها ليست جديدة، أما عن حقيقة ما إذا كان وباء يتهدد العالم وعن مقارنته بجائحة كورونا فإن معدل انتشار الفطر الأسود لم يصل إلى الدرجة التي تجعله يوصف بالوباء حتى في الهند نفسها، وتشمل أعراضه الألم والاحمرار حول العين والأنف، والحمى، والصداع، والسعال، والقيء مع وجود دم فيه، وإفرازات أنفية سوداء ودموية، وألم في جانب واحد من الوجه وفي الجيوب الأنفية، وتغير لون الأنف إلى اللون الأسود، وآلام في الأسنان، ورؤية مؤلمة وغير واضحة، ويمكن أخذ عينات من السوائل والأنسجة لتأكيد التشخيص.

كيفية الوقاية من مرض الفطر الأسود

وأضاف عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، إن طرق الوقاية من مرض الفطر الأسود متعددة أهمها النظافة سواء الشخصية أو المنزل كذلك عدم ترك أي مأكولات للتعفن داخل ثلاجة المنزل او خارجها، كذلك المناعة بالنوم جيدا 8 ساعات، وممارسة الرياضة، والتغذية الجيدة المتوازنة في الكم والنوع، تساعد وبشكل فعال على تفادي الإصابة بالفطريات خاصة الأسود منها.

كيفية تجنب مرضى عدوى كورونا الإصابة بمرض الفطر الأسود

وأشار عميد طب بني سويف إلى أنه بالنسبة لمرض الفطر الأسود لدى مرضى فيروس كورونا يجب التحكم في مستويات السكر أثناء الإصابة بكورونا مع أو بدون المنشطات، والاستخدام الحكيم للستيرويدات مع مراعاة التوقيت الصحيح والجرعة الصحيحة والمدة الصحيحة واستخدام المياه النظيفة أو المعقمة للمرطبات أثناء الأكسجين، كما تشمل الإجراءات الوقائية عدم ملامسة العينين والأنف والفم، فالأيدي تلمس العديد من الأسطح ويمكن أن تعلُق بها الفطريات، ومن هنا يمكن أن يخترق الفطر جسم الإنسان.