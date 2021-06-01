تعرف على كل أعراض الفطر الأسود في مصر

قالت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الفطر الأسود من الفطريات الانتهازية التي تعمل على استغلال الموقف، أو استغلال ضعف مناعة جسم الإنسان لمهاجمته وإصابته، لافتة إلى أنّه غير مرتبط بفيروس كورونا وليس هناك علاقة بالأعراض للإصابة والتعافي، وعن كل أعراض الفطر الأسود في مصر، أوضحت أنّ هناك عدد من الأعراض المكتشفة حتى الآن وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية، والممثلة في وجود الحمى والسعال والألم في الصدر والضيق في التنفس والصداع وآلام في البطن.

العليا للفيروسات: كل أعراض الفطر الأسود في مصر أعلنتها وزارة الصحة

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ كل أعراض الفطر الأسود في مصر، هي ما تم التنويه عليها من قبل الوزراة، كأعراض تورم في جانب الوجه، واحتقان الجيوب الأنفية والقيئ والغثيان ودم في البراز ونزيف بالجهاز الهضمي والإسهال، مشيرة إلى أنّه وفقا لما أعلنته وزارة الصحة فقد تحدث بعض المضاعفات كالعمي. وتلف الأعصاب والجلطات وفقدان الوعي.

وناشدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وإجراءات التطهير والتعقيم الدوري لجميع الأجهزة والأدوات المستخدمة في التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة الأجهزة التي تسبب تراكم البكتيريا والفطريات حال عدم نظافتها، فضلا عن ضرورة تجنب تناول الأدوية والعقاقير دون استشارة الطبيب المختص منعا لحدوث أي مضاعفات للجسم نتيجة الأدوية الخاطئة، والاهتمام بتناول الأغذية والمشرويات الصحية المحفزة لمناعة الجسم.