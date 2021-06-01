أبرز تصريحات ميمي جمال.. كشفت عن حقيقة عودتها للتمثيل مرة أخرى

بعد غياب طويل، ظهرت مساء أمس الفنانة ميمي جمال، كضيفة في إحدى حلقات برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية، لميس الحديدي، على شاشة قناة «أون إي»، حيث صرحت بالعديد من التصريحات حول مشوارها الفني وحياتها، وفيما يلي أبرز تصريحات ميمي جمال.

أبرز تصريحات ميمي جمال

وخلال البرنامج، كشفت الفنانة ميمي جمال عن كثير من التصريحات التي كانت لافتة للانتباه، وانتظر الجمهور كثيرا للكشف عنها، ولذلك تعرف على أبرز تصريحات ميمي جمال.

وكانت أبرز تصريحات الفنانة ميمي جمال هو ابتعادها مؤخرا عن التمثيل، حيث قالت إنها بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى لم تكن تريد أن تمثل أو تشارك في أعمال فنية، ولكن عندما عرض عليها المشاركة في فيلم «لف ودوران» مع أحمد حلمي، وافقت، لأنها تحب «حلمي».

وتابعت الفنانة ميمي جمال بأنها بعد مشاركتها في هذا العمل لم تكن تريد مرة أخرى المشاركة في أعمال فنية، ولكنها لاحظت أن هناك 5 أو 6 فنانين يشاركون في كل الأعمال، وهذا أمر غريب، بحسب وصفها، وطالبت بأن يتم السماح لأكبر عدد ممكن من الفنانين بأن يشاركوا في الأعمال الفنية قائلة «أنا بردو مش هامثل بس الناس تشتغل».

وخلال الحلقة أيضا، تحدثت الفنانة ميمي جمال عن آخر لحظات في حياة زوجها الفنان حسن مصطفي، فقالت «فترة تعبه كنت قاعدة معاه في المستشفي 28 يوم تحت رجليه، وفي آخر يوم كنت قاعدة حاطة إيدي على خدي وبصاله لقيته بيقولي ميمي نزلي إيدك من على خدك هتحطيها كدا كتير بعدين».

وتابعت الفنانة ميمي جمال قائلة: «وبعدها طلب مني كوباية مية قومت جبتهاله شرب وبعدها اتوفى».