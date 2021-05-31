«لما اتكلم متتحركيش».. ميمي جمال تكشف عن كواليس مسرحيتها مع ماري منيب

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن كواليس مسرحية «الدلوعة»، التي شاركت في بطولتها، موضحة أنها لم تلتقِ مع بطلة العرض الفنانة الراحلة ماري منيب، خلال بروفات تلك المسرحية، وحينما بدأت عروض المسرحية التقت بها، لتتفاجأ بها تستدعيها إلى حجرتها الخاصة بعد نهاية عرض الفصل الأول وتقول لها: «إنتي إيه.. خيلتيني رايحة جاية في العرض، وأنا عندي إيفيهات برميها في الصالة وإنتي رايحة جاية بتكسري إيفهاتي».

وأضافت «جمال»، خلال لقائها، الإثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنها أوضحت لها حينها أنها لم تقصد فعل ذلك بالتأكيد، وهو ما ردت عليه بطلة العرض المسرحي وقالت لها: «أنا لما بكون بتكلم على المسرح، إنتي تقعدي على الكرسي يا ماما، متفضليش رايحة جاية ياماما».

وأوضحت أنها حينها، أخبرتها أنها تريد أن تتعلم منها، وستنفذ كل أوامرها وطلباتها، كاشفة أن بعد هذا المواقف ارتبطت بعلاقة صداقة كبيرة بتلك الفنانة الراحلة.

على جانب آخر، صرحت جمال، بانها بدأت رحلتها مع عالم الفن وهي طفلة عمرها 9 سنوات فقط، حينما شاركت في تمثيل فيلم «أقوى من الحب»، موضحة أنها كانت غاوية للتمثيل بشكل كبير، قائلة: «حتة التمثيل دي كانت في دمي من وأنا صغيرة».

وأشارت إلى أنها حصلت على دورها الأول تمثيليا بفيلم «أقوى من الحب»، بعدما قدمها مساعد مخرج يسمى عبدالله بركات، مشيرة إلى أنها كانت زميلته ابنته بالمدرسة التي تتعلم بها، وخلال تلك الفترة كان صناع هذا العمل يبحثون عن طفلة تقوم بهذا الدور، ولا يريدون الاستعانة بالأطفال المعروفة في هذا التوقيت الفنانات (لبلبة، نيللي، فيروز)، كاشفة أن وقتها زميلتها هي من رشحتها لوالدها.