ميمي جمال: بدأت تمثيل في عمر التاسعة.. «ماكنوش عايزين لبلبة ولا نيللي»

كشفت الفنانة ميمى جمال، أنها بدأت رحلتها مع عالم الفن وهي طفلة عمرها 9 سنوات فقط، حينما شاركت في تمثيل فيلم «أقوى من الحب»، موضحة أنها كانت غاوية للتمثيل بشكل كبير، قائلة: «حتة التمثيل دي كانت في دمي من وأنا صغيرة».

وأضافت «جمال»، خلال لقائها، الاثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنها بعد ذلك عاشت رحلتها مع التعليم، حتى وصلت للجامعة، وحينما سمعت أن صناع فيلم «بين الأطلال» يقومون بتصويره، ويشرف على إخراج الفيلم، المخرج عز الدين ذو الفقار، الذي كان بالصدفة مخرجا لفيلمها الأول «أقوى من الحب».

وتابعت الفنانة القديرة: «ساعتها قولت بس دي فرصتي جاتلي، أنا هروح وأقوله إني كنت بمثل معاك وأنا صغيرة، وبدور على فرصة تمثيل».

وأوضحت أنها حصلت على دورها الأول تمثيليا بفيلم «أقوى من الحب»، بعدما قدمها مساعد مخرج يسمى عبدالله بركات، مشيرة إلى أنها كانت زميلة ابنته بالمدرسة التي تتعلم بها، وخلال تلك الفترة كان صناع هذا العمل يبحثون عن طفلة تقوم بهذا الدور، ولا يريدون الاستعانة بالأطفال المعروفين في هذا التوقيت وهم الفنانات «لبلبة، نيللي، فيروز»، كاشفة أن وقتها زميلتها هي من رشحتها لوالدها.

وواصلت: «ساعتها البنت زميلتي قالت لأبوها اسكت يا بابا أنا معايا في المدرسة بنت غاوية تقلد الناس وبتقعد تمثل فقالها وريهالي»، مصرحة أنها بالفعل قابلته هي ووالدتها وهو من اصطحبها إلى المخرج عز الدين ذو الفقار.

وحكت «جمال» أنها تعرضت لموقف طريف في هذا اللقاء، حيث طلب منها المخرج أن تبكي، لترد عليها قائلة له: «مفيش حاجة تخليني أعيط»، كاشفة أنها تفاجئت برده على عدم قيامها بالبكاء، قائلا لها: «عارفة لو كنتي عيطتي، مكنتش خدتك تعملي الفيلم ده، لأنك لو عيطيتي كنتي هتبقي بتمثلي وخلاص، لكن كده أنا عرفت إنك بتحسي».