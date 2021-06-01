أسماء الفائزين بجوائز الدولة للمبدعين المصريين والعرب 2020/ 2021

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، جوائز الدولة الدولة للمبدعين المصريين والمبدعين العرب فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية، وذلك بعد الاجتماع الذي جرى عقده مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس، لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير، وبعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، حفاظا على السلامة العامة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت النتائج كالتالي:

فاز بجائزة النيل للمبدعين المصريين، فاز في مجال الفنون الدكتور مصطفى عبدالمعطي عبدالعال سالم «مصطفى عبدالمعطي».

وفى مجال الآداب محمد سلماوي محمد سلماوي «محمد سلماوي».

وفى مجال العلوم الاجتماعية حجبت.

كما فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب، رضوان نايف السيد أحمد (رضوان السيد).