القائمة الكاملة للمتنافسين على جوائز الدولة في فروعها المختلفة

يجتمع المجلس الأعلى للثقافة، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، للتصويت على اختيار الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، فضلًا عن إقرار ترشيحات الجوائز التشجيعية.

وأضاف المجلس في بيان صحفي، أمس الجمعة، أنه سيعقد اجتماعه السنوي الـ65 المخصص للتصويت على منح الجوائز في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بأمانة هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومشاركة أعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 36 عضوًا.

ويُخصص الاجتماع للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة، «النيل، والتقديرية، والتفوق في المجالات الثلاثة الرئيسية: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص، بالإضافة إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع المعلن عنها.

وكشفت مصادر لـ «الوطن» القائمة الكاملة للمرشحين للجوائز في فروعها المختلفة.

جائزة النيل:

ويتنافس على جائزة النيل، في فرع الآداب الكاتب المسرحي محمد سلماوي، والمترجم محمد عناني، وتمنح لفائز واحد.

وتضم قائمة المرشحين في فرع العلوم الاجتماعية، كلًا من علي الدين هلال، وعبدالرؤوف الريدي.

وفي فرع الفنون، ينافس الموسيقار عمر خيرت، والفنان التشكيلي مصطفى عبدالمعطي.

وفي فرع الجائزة للمبدعين العرب، يتنافس المفكر اللبناني رضوان السيد، والمفكر عبد الله يوسف الغنيم وزير التعليم الأسبق في الكويت.

جائزة الدولة التقديرية:

في فرع الآداب يتنافس على الجائزة الروائي محمد المنسي قنديل، وسلوى بكر، والشاعر محمد سليمان، والروائي مصطفى نصر، ومحمد أبو الفضل بدران، والشاعر شوقي حجاب، وسيتم اختيار اسمين من المرشحين للفوز بالجائزة.

وفرع الفنون:

يتنافس على الجائزة الموسيقي راجح داود، والفنان التشكيلي عصمت داوستاشي، وأستاذ العمارة محمد توفيق عبدالجواد، وأحمد فؤاد درويش، وزينب محمد سالم، والسيناريست الراحل مصطفى محرم، الذي تم ترشيحه للجائزة قبل رحيله، وسيتم اختيار اسمين من المرشحين.

وفرع العلوم الاجتماعية:

يتنافس على الجائزة محمد عفيفي أستاذ التاريخ، وأحمد يوسف أحمد، ونبيل السيد إمبابي، وأحمد محمد عبد الخالق، والسيد السيد الحسيني، وإسماعيل شلبي، وسرية عبدالرازق صدقي، وعاشور أحمد صقر.

جائزة التفوق:

- في فرع الآداب:

يتنافس على الجائزة القاص أحمد أبوخنيجر، ومحمد إبراهيم طه، وصلاح اللقاني، والروائي الراحل بهاء عبدالمجيد، الذي تعد هذه آخر فرصه للحصول على الجائزة، بعد ترشيحه لها قبل رحيله.

- فرع الفنون:

يتنافس على الجائزة منى الصبان، وشريف محيي الدين، وجمال ياقوت، وكريم غزالي.

- فرع العلوم الاجتماعية:

يتنافس الكاتب الصحفي وائل لطفي، وعالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة، ومحمد سالمان طايع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، وفطين فريد أستاذ التاريخ، وأحمد رجب رزق، ومحمد عبد المنعم شلبي، وسيتم اختيار ثلاثة أسماء للحصول على الجائزة.