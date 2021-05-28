رئيس التحرير

محمود مسلم

«الأعلى للثقافة» يعقد اجتماعه الـ65 للتصويت على جوائز الدولة 1 يونيو

كتب:

إلهام زيدان
03:56 م | الجمعة 28 مايو 2021
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عقد اجتماعه السنوي الـ65 المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الثلاثاء 1 يونيو بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ويأتي عقد الاجتماع بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير الإحترازية التي اتخذتها وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا ضمانا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا، كما أن حضور الاجتماع سيكون قاصرا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوا.

واتخذت وزارة الثقافة كل الإجراءات الإحترازية اللآزمة من تعقيم وتدابير وقائية فضلا عن مراعاة مسافات التباعد الإجتماعي فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كافة الاتجاهات.

ويُخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة ـ النيل، التقديرية، التفوق في المجالات الثلاثة الرئيسية: الفنون والآداب والعلوم الإجتماعية من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية بالإضافة إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.

يذكر أن اجتماع هذا العام سيشهد حلًّا لمشكلة سنة الفراغ فيما يتعلق بجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية بحيث يكون هناك توافق في سنوات المنح بين الجائزتين المشار إليهما وجائزة النيل وجائزة التفوق.

كما سيشهد الاجتماع هذا العام الموافقة على إعادة تشكيل شعب لجان المجلس الأربعة بعد إضافة شعبة السياسات والتنمية الثقافية، وهى الشعبة التي تم استحداثها في إطار هيكلة لجان المجلس واللائحة الجديدة لتضاف إلى شعب الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

اقرأ المزيد:

وزيرة الثقافة تناقش مع رئيس المركز القومي للسينما سبل الدعم

وزيرة الثقافة تبحث خطة أنشطة الفنون الشعبية وتستعرض مشروعات التطوير

وزيرة الثقافة تحضر حفل افتتاح مسرحية «أبو العربي»

أمين الأعلى للثقافة يحيي ذكرى ميلاد والدته الفنانة عايدة كامل

المجلس الأعلى للثقافة ينظم ندوة «الدولة الوطنية» الأربعاء

«الأعلى للثقافة» يكشف مواعيد إعلان الفائزين بمسابقات المجلس

«كتاب جديد».. «الأعلى للثقافة» يصدر «جماليات الفكر النقدي» لمحمد زيدان