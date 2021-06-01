محافظ القاهرة يشدد على رفع كفاءة مستوى النظافة بالعاصمة

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالاهتمام برفع مستوى كفاءة النظافة فى كافة مناطق القاهرة، مشيراً إلى أن العقود التي تم توقيعها مؤخراً مع شركتين لنظافة المنطقتين الشرقية والغربية، تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالعاصمة، للحفاظ على صحة المواطنين، وجهود الدولة لرفع كفاءة عمليات الجمع السكني، وتوفير البنية الأساسية اللازمة من محطات وسيطة ومدافن صحية، ومصانع لتدوير المخلفات، إلى جانب تحسين كفاءة عملية إعادة التدوير، والاهتمام بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، مع تطوير البيئة القانونية والمؤسسية للمنظومة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشركتين ستقومان بأعمال الجمع السكني، ونظافة الشوارع بالمنطقتين، تحت إشراف هيئة النظافة والتجميل، والتي ستكون أيضاً مسئولة عن نظافة المنطقتين الجنوبية والشمالية، وأعمال تجميل وإنارة مناطق العاصمة الأربعة.

وأكد المحافظ أن المواطن سيشعر بتأثير إيجابي عقب دخول هذه الإتفاقية حيز التنفيذ، معرباً عن سعادته بأن يكلل جهد عامين من الدراسة والإعداد، بالوصول لهذه الاتفاقية، التي ستمثل نقلة حضارية للقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العقود التى تم توقيعها ستخدم 18 منطقة بمختلف أحياء محافظة القاهرة، والتى يقطنها حوالي 4 ملايين مواطن، يمثلون نصف سكان العاصمة، لافتاً إلى أن العامين الماضيين شهدا تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي، الذى عقدته المحافظة، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد محافظ القاهرة على الدور الميدانى لرؤساء الأحياء، وضرورة تواجدهم على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين، والعمل على سرعة حلها، مشيراً إلى أن الدور الأساسي للعمل هو خدمة المواطنين، مع تنفيذ القانون دون تجاوز أو إخلال.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بإخلاء الوحدات السكنية، التي تم تحويلها إلى مخازن على الفور، حرصاً على حياة وممتلكات المواطنين، حيث تحتوى العديد منها على مواد تمثل خطورة، كما طالب رؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بتقديم أجوبة وافية لاستفسارات المواطنين حول الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي يتم العمل بها تجريبياً بحي مصر الجديدة، وسيتم تعميمها على كافة الأحياء بداية شهر يوليو القادم، حتى يمكنهم استيفاء أوراق الحصول على التراخيص عند التقديم.