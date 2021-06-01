مصرع عامل وإصابة 14 في انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

لقي عامل مصرعه وأصيب نحو 14 آخرين، في حادث انقلاب سيارة نقل، وقع قبل قليل بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، وتم إبلاغ الأجهزة المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً اليوم الثلاثاء، يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالعمال، عند مدخل مدينة العاشر من رمضان، مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 14 آخرين بكدمات وكسور وسحجات مختلفة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينة اللازمة، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وقامت أجهزة الشرطة وإدارة المرور برفع آثار الحادث من الطريق لتسهيل الحركة المرورية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بتحريات الشرطة حول ملابسات الواقعة وسبب انقلاب السيارة.