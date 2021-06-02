تعرف على متصدري الأغاني العربية عبر «أنغامي» في شهر مايو

أعلن تطبيق أنغامي عن الأغنيات الأكثر استماعا عبر منصاتها الإلكترونية في شهر مايو، على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق، في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

وتصدرت روبي الاستماعات في مصر، حيث احتلت المركز الأول مع أغنيتها (حتة تانية) واحتل ويجز المرتبة الثانية بتراك أسياد الصوت.

ومن الملاحظ مؤخرا أن أغاني الهيب هوب تتصدر التوب 5 بمصر، أما بالسعودية فقد غلبت الأغاني الإنترنشيونال على قائمة الاستماع.

أما وائل كفوري فقد تصدر قوائم الاستماع في لبنان بأغنية مننجز (من مسلسل داون تاون)، وفي العراق تصدرت أغنية ممكن غناء سيف نبيل وبلقيس قوائم الأعلى استماعا.. وجاءت أغنية (حكاية حب) لمروان خوري وأصيل هميم المرتبة الثانية.

مصر:

1-حتة تانية روبي

2-أسياد الصوت Wegz & LZHYMR

3-كل يوم (من مسلسل ملوك الجدعنة) أحمد سعد

4-متغاظ عارفك يلا مننا متغاظ مصطفى الدجوى

5-ايه ده ايه ده الصواريخ

لبنان : -

1-كلنا مننجر (من مسلسل داون تاون) وائل كفوري

2-تي را را Always April & Bashaar Al Jawad

3-أوقات (من مسلسل للموت) ناصيف زيتون

4-أنا أو لا أحد وديع الشيخ

5-بيختلف الحديث (شارة مسلسل 2020) زياد برجي

كانت شركة «أربو بلس» بالتعاون مع شركة «فيكتوري لينك»، أحدث أغاني الفنانة روبي «قلبي بلاستيك» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وعبر منصات الأغاني، أغنية «قلبي بلاستيك»، من كلمات وألحان محمد يحيى، ومن إنتاج المطربة روبي.

هي ثالث أغنيات البوم روبي الجديد الذى طرحت منه أغنيتين خلال شهر مارس وأبريل الماضي.