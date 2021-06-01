طرح أولى أغنيات ألبوم عمرو دياب لصيف 2021 في هذا الموعد

انتهى النجم الكبير عمرو دياب، من تسجيل مجموعة أغنيات جديدة لطرحها فى صيف العام الجاري، ومن المقرر أن يكشف عنها للجمهور خلال الأيام المقبلة، كما اعتاد عليه خلال السنوات الماضية.

وعلمت «الوطن» أن أولى تلك الأغنيات التى من المقررأن تطرح هذا العام ستكون فى شهر يوليو المقبل، من كلمات الشاعر تامر حسين.

عمرو دياب سجل عددا من الأغنيات من كلمات تامر حسين وتركي آل الشيخ ومن ألحان عزيز الشافعي، كما لحن لنفسه مايقرب من 100 أغنية، أما التوزيع فكان من نصيب نادر حمدي ووسام عبدالمنعم.

كان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، قد وجه الشكر للمطرب المصري عمرو دياب، بعد قيام الأخير بإهدائه عطره الجديد ونشر «الشيخ» عبر حسابه على «توتير»، صورة علبة فخمة تحتوي على العطر، مكتوب عليها اسمه وعلق عليها قائلا «هدية غالية من أخي الفنان الكبير عمرو دياب.. شكراً أبوعبدالله»، ليرد عمرو دياب مازحًا «دي حاجة بسيطة يارب تعجبك يابو ناصر ومتكترش منها بقى».

وأعلن النجم عمرو دياب في فبراير الماضي عطره الجديد من خلال الترويج له بإعلان ضم 3 من الموديل كل واحدة منهم تعيش في عالم آخر وقصة في خيالها مع عمر دياب بعد أن تشم العطر خلال مروره بجوارها.

وقد حقق الإعلان في أول ساعة من طرحه، حوالي ربع مليون مشاهدة، ونال إشادات الجميع.

واختار الهضبة أغنية «وأنا معاك» من ألبومه «يا أنا يا لا»، أن تكون أغنية الإعلان من كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي.

ويترواح ثمن عطر دياب الجديد بين 150 - 200 دولار أي ما يعادل 2250 جنيها، وقد حقق العطر حتى الآن نسبة مبيعات عالية في عدد من الدول العربية.