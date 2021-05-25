تفاصيل «إفيه» في مسرحية أبو العربي عن انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

في مسرحية «أبو العربي»، بطولة الفنان هاني رمزي ومجموعة من النجوم والوجوه الصاعدة والتي تعرض حاليا على خشبة مسرح «جراند طيبة»، لفت انتباه المشاهدين عدد كبير من الإفيهات الكوميدية التي نشرت أجواء مبهجة.

أهم الإفيهات التي لفتت انتباه الجمهور، هو الحديث عن علاقة المطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني بعد انفصالهما حاليا، وجاء ذلك من قبل الفنان أحمد فتحي أثناء حديثه مع الفنان حجاج عبد العظيم في أحد المشاهد التي تدور في مسرحية أبو العربي ولكن بدون ذكر أسمائهما، حيث استفاضا في الحديث عن برج الحوت بشكل كوميدي.

وارتدى الفنان أحمد فتحي، بدلة صفراء اللون تحتوي على رسومات القرش، فعندما سأله حجاج داخل النص عن ملابسه الغريبة رد قائلا بشكل كوميدي «الله يرحم أيامها ده خلاص سابت المكان»، وتعالت أصوات الضحك في المسرح من قبل الجمهور.

رد هاني رمزي على إفيه عمرو دياب ودينا الشربيني

وقال الفنان هاني رمزي لـ«الوطن» عن إمكانية استياء عمرو دياب ودينا الشربيني من الإفيه الخاص بانفصالهما، في حال معرفتهما : «لأ معتقدش يزعلوا إحنا فنانين محترفين ودول ناس هما عارفين ممكن نهزر عليهم ونضحك ومفيش مشكلة، ومعتقدش أن الحاجات دي ممكن تزعل حد».

وجاء في مسرحية أبو العربي بعض الإفيهات من تريندات السوشيال ميديا سواء في مسلسلات أو إعلانات رمضان 2021، أو بعض الإفيهات الطريفة من أعمال الفنان هاني رمزي والملائمة لسياق النص المسرحي المكتوب رغم خروجها منه.

مسرحية أبو العربي

مسرحية أبو العربي بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، محمد جمعة، أحمد فتحي ومجموعة من الوجوه الصاعدة أبرزهم رغدة جلال وتأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.