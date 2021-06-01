«تحتاج إلى الأكسجين».. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

ما زالت الفنانة دلال عبد العزيز تعاني من تباعات فيروس كورونا، والذى أصيبت به منذ عدة أسابيع جراء مشاركتها فى مسلسل عالم موازي مع ابنتها دنيا سمير غانم والذي على أثره أصيبت وابنتها وزوجها الراحل الفنان سمير غانم.

علمت «الوطن» أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز «غير مستقرة»، وأنها قادرة على الخروج من العناية المركزة بالمستشفى فى حالة واحدة وهي زيادة نسبة الأكسجين فى الجسد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

كما عملت «الوطن»، أن الفنانة دلال عبد العزيز حتى الوقت الراهن لم يتم إخبارها بخبروفاة زوجها الفنان سمير غانم، الذي غادر الحياة الأسبوع الماضي، إثر مشكلات صحية في جهاز الكلى، بالإضافة لإصابته بفيروس كورونا، فما زال الجميع يخفي الخبرعن «دلال»، حتى لا تنتكس حالتها الصحية.

ووفقًا لتصريحات تليفزيونية أدلى بها الإعلامي رامي رضوان، قائلا: «إدارة المستشفى منعت عنها تشغيل التلفزيون كما تم سحب الهواتف المحمولة منها، كما أن أولادها لا يرتدون الملابس السوداء أثناء الزيارة»، مشيرًا إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز تشعر بأن هناك شئ غير واضح ولكنها لا تستطيع أن تبوح به.

كما طلبت الفنانة إيمي سمير غانم، من متابعيها بالدعاء لوالدتها دلال عبدالعزيز، وكتبت عبر انستجرام: «دلال عبدالعزيز.. اللهم اشف دلال عبدالعزيز فأنت اعلم بحالها اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها ربي اشفها شفاء لا يغادر سقما، يامن تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف يجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل».

ونشر الفنان حسن الرداد زوج الفنانة «إيمي»، صورة لوالدته مع الفنان الراحل سمير غانم، وطلب من الجمهور الدعاء لهما بالرحمة، حيث أن والدة الرداد كانت قد رحلت عن دنيانا مع بداية العام الجاري بعد صراع مع المرض.