«قابيل وهابيل».. جزار يقتل شقيقه بمنشأة القناطر

استمرارًا لمسلسل جرائم «قابيل وهابيل» متعدد الحلقات، أنهى جزار حياة شقيقه بمركز منشأة القناطر، شمال الجيزة، شاهرا سلاحا أبيض «سكين»، محدثا جرحا غائرا أودى بحياة القتيل.

بلاغ رسمي

تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من العميد عمرو توفيق مأمور مركز منشأة القناطر، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بقرية بني سلامة التابعة للقسم.

ووجه العقيد علي عبدالكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ، ومعاينة جثة القتيل وسماع أقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الجريمة.

معاينة المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة، أثبتت مقتل «أحمد أبو زيد» 26 سنة، جزار؛ إثر إصابته بجرح غائر في الرقبة.

تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية وشقيقه «طاهر» 36 سنة، جزار، تطورت إلى مشاجرة، أحضر إثرها الأخير سكينا من المطبخ، واعتدى عليه محدثُا إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد فرحات، معاون مباحث منشأة القناطر، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.