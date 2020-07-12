أخ ينهي حياة شقيقه الأكبر في المنوفية.. والأهالي: "قابيل وهابيل"

أقدم شخص على قتل شقيقه بعدما سدد له طعنات نافذة بآلة حادة في قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

إشعال المجني عليه "الدخان" أمام المنزل، كان وراء المشاجرة التي نشبت بينهما، وإقدام الأخ الأصغر على قتل أخيه، بحسب التحريات الأولية.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بقيام شخص يدعى "كرم.ا.ا" بقتل شقيقه ويدعى "ناصر.ا.ا" بعدة طعنات نافذة في الجسم مستخدما آلة حادة "سكينة"، إثر خلاف بينهما.

وقال عدد من أهالي القرية، إن جريمة القتل وقعت بعد إشعال المجني عليه النيران في الشارع أمام المنزل، ونشب على إثرها خلاف بينهما أدى إلى حدوث الجريمة، بينما شبه البعض الواقعة بقصة "قبيل وهابيل" التاريخية.

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث مركز شرطة أشمون بقيادة الرائد محمد عبدالصمد رئيس مباحث أشمون، بتوجيهات من العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية. وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على القاتل وسماع أقوال الشهود لمعرفة أساب الوفاة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

من جانبها صرحت نيابة أشمون بدفن الجثمان بعد عرضه على مفتش الصحة وبيان أسباب الوفاة، وأكد أحد أهالي القرية أنه جرى دفن الجثمان، وتواصل النيابة تحقيقاتها حول القضية.