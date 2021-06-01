اكتشاف رابط لموقع إباحي في كتاب مدرسي للغة الأوكرانية

رصدت السلطات الأوكرانية رابطا إلكترونيا يقود إلى موقع للمواد الإباحية، نُشر في كتاب مدرسي خاص بدراسة اللغة الأوكرانية للصف العاشر، فيما لا يزال من غير المعروف هل حدث ذلك بسبب خطأ أم مزحة. وقالت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، خلال اجتماع حكومي، اليوم، الثلاثاء: «تم مؤخرا رصد رابط إلى موقع إباحي في كتاب للغة الأوكرانية مختص للصف العاشر.. والأطفال يدرسونه منذ العام 2018. من غير المعروف ما إذا حدث ذلك بسبب خطأ أو بسبب مزحة»، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وأضافت فينيديكتوفا: «رد المدعون بشكل مناسب على ذلك وسجلوا قضية جنائية خاصة بنشر مواد لها طابع إباحي بين القصر».

وأضافت أن الشرطة السيبرانية الأوكرانية، قد حجبت الموقع الذي كان يقود إليه الرابط المنشور في الكتاب.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام أوكرانية تقارير تحدثت عن رصد رابط إلى موقع إلكتروني في فصل مكرس لموضوع الزي المدرسي بكتاب اللغة الأوكرانية من تأليف ألكسندر أفرامينكو.

وكانت وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية قد وضعت توصيات لتدابير وقائية إضافية من قبل المؤسسات التعليمية وإعلام الآباء حول سلامة الأطفال على الإنترنت، وسط مؤشرات وتقارير عن ازدياد عدد حالات السلوك الخطير للأطفال الذي يهدد حياتهم وصحتهم، حسبما ذكرت بوابة أوكرانيا بالعربية.

ولتوعية المعلمين وقادة المدارس وأولياء الأمور وأبنائهم بهذه المخاطر، تم وضع توصيات لتدابير وقائية إضافية، في ظل اعتقاد الوزارة بأنه ليس كل طفل في أوكرانيا لديه مستوى كافٍ من المعرفة حول المخاطر في البيئة الرقمية ومهارات السلوك الآمن في الفضاء الرقمي.

وقالت الوزارة: للأطفال الحق في اكتساب المعرفة والدعم في استخدام البيئة الرقمية، وتقديم هذا الدعم مسؤولية مشتركة للآباء والمعلمين والمجتمع بشكل عام. وجزء لا يتجزأ من هذه العملية هو تنظيم التدابير الوقائية.

وأضافت الوزارة: يحتاج المراهقون (الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا) إلى أكبر قدر من الاهتمام بالوقاية، حيث إنها مرحلة من التكوين النشط لاحترام الذات والمصالح والأفكار الأخلاقية والمواقف الاجتماعية والحاجة إلى التواصل مع الأقران.