وزارة العدل توقع اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع أوكرانيا

وقع المستشار، عمر مروان وزير العدل، مع دينيس ماليوسكا، وزير العدل الأوكراني، اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين الدولتين عبر خاصية الاتصال المرئي، وذلك في إطار توطيد العلاقات القضائية والقانونية بين جمهوريتي مصر العربية وأوكرانيا.

وحضر مراسم التوقيع السفير، أيمن مختار الجمال السفير فوق العادة، ومفوض جمهورية مصر العربية بالعاصمة الأوكرانية كييف وإيفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالقاهرة، ولفيف من السادة أعضاء البعثتين الدبلوماسيتين بالدولتين، وأعضاء قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارتي العدل المصرية والأوكرانية .

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تساهم في إعادة التأهيل والاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، وإدماجهم داخل مجتمعهم.