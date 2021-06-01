إقبال المواطنين على السيارة المتنقلة للقاح كورونا بطور سيناء

شهدت السيارة المتنقلة الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا، التي أطلقتها مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أمام مقر مكتب بريد طور سيناء الرئيسي، بجوار مبنى مستشفى الطور العام، إقبالاً من قبل المواطنين اليوم الثلاثاء، خاصةً من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا.

السيارة المتنقلة للقاح فيروس كورونا للتسهيل على المواطنين

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تمركز السيارة أمام مقر مكتب بريد طور سيناء الرئيسي، تزامناً مع صرف المعاشات بمكتب البريد، تسهيلاً عليهم، وتطعيمهم بلقاح كورونا.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والفريق الطبي.

تطعيم 52 مواطناً بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

وأوضح أنه جرى تطعيم 52 مواطنًا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، في اليوم الأول لإطلاق السيارة، مع تسجيل كافة البيانات للمواطنين وتحديد موعد الجرعة الثانية لهم.

وأشار إلى أنه جرى تشغيل 9 مراكز للتطعيم بجميع مدن المحافظة، لتطعيم المواطنين باللقاح بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، وهي المركز الطبي بمدينة رأس سدر، ومستشفى أبورديس المركزي، لخدمة المواطنين بمدن أبوزنيمة وأبورديس، ومقر حزب مستقبل وطن بمدينة طور سيناء، ويجري التطعيم بمدينة شرم الشيخ داخل ثلاثة أماكن، هي مستشفى شرم الشيخ الدولي، وبنك الدم الإقليمي، وفندق أيلاند جاردن، إضافة إلى مركز طب الأسرة بمدينة دهب، والمركز الحضري بمدينة نويبع، لاستقبال أهالي مدن نويبع وطابا، وفي مدينة سانت كاترين، يجري تلقي اللقاح بمستشفى سانت كاترين المركزي.