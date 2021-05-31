محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ مستعدة لاستقبال السياحة الروسية

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ لمناقشة سبل التعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة السياحة والآثار لتطوير المجال السياحي بالمحافظة، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، وحسين محمد مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بجنوب سيناء.

شرم الشيخ مستعدة لاستقبال السياحة الروسية

وأكد المحافظ أنه جارٍ تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ، لكي تتوافق مع مكانتها السياحية العالمية.

وقال المحافظ إن مدينة شرم الشيخ مستعدة لاستقبال السياحة الروسية، ويجري تطبيق كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على أرواح العاملين في المجال السياحي، وكل السياح من كل الجنسيات.

وأشار المحافظ خلال اللقاء، إلى أن جميع الفنادق أنهت استعدادها لاستقبال الوفود السياحية، خاصة أن جميع العاملين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وجرى البدء اليوم في تلقي الجرعة الثانية، ما سيعطي مصداقية أكبر للسائحين أن منتجعات جنوب سيناء صحية.

مناقشة سبل مواجهة المنشآت السياحية ومراكز الغوص غير المرخصة

كما جرى خلال اللقاء مناقشة سبل مواجهة المنشآت السياحية، ومراكز الغوص غير المرخصة بمدينتي شرم الشيخ ودهب، ووعت نائب الوزير بحل هذه المشاكل في القريب العاجل.

نائب وزير السياحة تتابع أعمال مركز التطعيم بمنطقه خليج نعمة

كما قامت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة اليوم، بمتابعة أعمال مركز التطعيم بمنطقة خليج نعمة لإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بمجال السياحة، يرافقها اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وحسين محمد حسين، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بجنوب سيناء.

وتلقت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة خلال زيارتها للمركز الجرعة الثانية من اللقاح.

كما تابعت الإجراءات التي يجري اتباعها مع العاملين في مجال السياحة خلال تلقي اللقاح، والإجراءات الاحترازية التي تتبع بمركز التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

والتقت نائب الوزير بالأطباء وفريق التمريض القائمين على المركز وبعض والعاملين بمجال السياحة بمنطقه خليج نعمة، خلال تلقيهم اللقاح الخاص بفيروس كورونا، للاستماع لآرائهم حول اللقاح.