«صحة جنوب سيناء» تطلق سيارة متنقلة بالطور لتلقي لقاح كورونا

أعلنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، عن تواجد السيارة المتنقلة الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا بداية من اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن السيارة ستتواجد أمام مقر مكتب بريد طور سيناء الرئيسي، بجوار مبنى مستشفى الطور العام، لتطعيم المواطنين من كبار السن وذوى الأمراض المزمنة، الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا.

العمل بالسيارة يوميًا

وأشار وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، إلى أنه من المقرر أن يبدأ العمل بالسيارة يوميًا، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، مع تسهيل إجراءات تسجيل البيانات إلكترونيًا، وسرعة إجراءات تلقي التطعيم.

وأكد أن فريقا طبيا على أعلى مستوى سيتوى إجراءات الفحص، وإعطاء اللقاح للمواطنين.

نائب وزير السياحة والآثار تتلقى اللقاح في شرم الشيخ

وكانت قد أجرت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، اليوم، زيارة لمدينة شرم الشيخ، لمتابعة أعمال مركز التطعيم بمنطقة خليج نعمة لإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين بمجال السياحة.

ورافق نائب الوزير في زيارتها اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وحسين محمد حسين، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بجنوب سيناء.

وتلقت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة خلال زيارتها للمركز الجرعة الثانية من اللقاح.

كما تابعت الإجراءات التي يجري اتباعها مع العاملين في مجال السياحة خلال تلقي اللقاح، والإجراءات الاحترازية التي تتبع بمركز التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

والتقت نائب الوزير بالأطباء وفريق التمريض القائمين على المركز وبعض والعاملين بمجال السياحة بمنطقة خليج نعمة، خلال تلقيهم اللقاح الخاص بفيروس كورونا، للاستماع لآرائهم حول اللقاح.

كما التقت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة الاستعدادات الخاصة لتلقي الأطقم الطبية، والعاملين بالمجال السياحي، والمواطنين، الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا.