تعقد ورقيا لفئات معينة.. تعرف على شكل امتحانات الثانوية العامة 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، إلكترونياً على جهاز التابلت في المدارس الحكومية، مؤكدة أنه سيتم تكثيف الإجراءات الوقائية للحفاظ على الطلاب والمعلمين، لافتة إلى أنه جار تطعيم جميع المعلمين المشرفين على الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.

وأضافت الوزارة أن الامتحانات تعقد ورقياً لطلاب الإعادة والتقسيم، بالإضافة إلى طلاب المستشفيات والسجون، لافته إلى أنه سيتم تأمين الامتحانات جيداً بالتنسيق مع عدد من الجهات الأمنية، مشددة على الطلاب بضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامة الطبية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات التي سيتم عقدها ورقياً سيتم تصحيحها إلكترونياً بنظام البابل شيت، موضحة أن التصحيح الإلكتروني يضمن عدالة ونزاهة التصحيح، وعدم تدخل العنصر البشري، لافتة إلى أن الامتحانات تعقد إلكترونياً للطلاب النظاميين فقط، مشددة على الطلاب بضرورة متابعة ما يتم شرح على المنصات التعليمية للتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة الجديدة.

شوقي: سنعتمد على تقينات حديثة لمواجهة محاولات تسريب الامتحانات

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستكون الأفضل في تاريخ الثانوية العامة، موضحاً أنه سيتم تخصيص لجنة متكاملة لوضع إجابات الامتحانات في جميع المواد التي تضاف لمجموع الطالب، وذلك بهدف إنهاء حالة اللغط حول إجابة بعض الأسئلة التي دائماً ما تحدث على بعض النقاط.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، على جروب «طلاب وطالبات مصر» عبر تطبيق «واتس آب»، أن الوزارة ستعتمد على تقنيات حديثة تواجه من خلالها جميع محاولات موقع التواصل الاجتماعي لتسريب الامتحانات، موضحاً أن الوزارة ستعلن عن مجموعة من النماذج الاسترشادية للامتحانات على منصاتها التعليمية، مؤكداً على الطلاب بضرورة حل هذه النماذج جيداً والاطلاع على طبيعة أسئلتها للتدريب على أسئلة الامتحانات النهائية.