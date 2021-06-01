خالد عكاشة: مصر لن تتوقف حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن توحيد رؤية الفصائل الفلسطينية، أمر بالغ الأهمية، ويقع في قلب الجهد المصري في الفضية الفلسطينية، والمجتمع الدولي يعول على الجهود المصرية، والقاهرة ربما تبدأ من إعادة الإعمار ولكنها لن تتوقف حتى الوصول إلى مفاوضات سلام، والحصول على حقوق الشعب الفلسطيني في قضيتهم العادلة، والمجتمع الدولي اليوم له لغة جديدة تفهمها القاهرة جيدا.

وأضاف «عكاشة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الفلسطينيين سوف يرون بأنفسهم «المعدلات الزمنية» للرئيس عبدالفتاح السيسي عند تنفيذ أي مشروع على الأرض، والمصريون لمسوا ذلك بأنفسهم، والفلسطينيون سوف يلمسون ذلك.

إعادة ترتيب البيت الفلسطيني

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن الفصائل الفلسطينية سبق وطلبت أن يكون إعادة ترتيب البيت الفلسطيني برعاية الرئيس شخصيا، وطالما وضعوا هذا الأمر في عهدة الرئاسة المصرية عليهم الاستماع بشكل واضح لها، ونبذ الاختلافات والبحث عن المكاسب الذاتية، لأن مصر تبحث عن حل للقضية الفلسطينية وتبحث عن مكاسب حقيقية لفلسطين.

وضع خطة عمل مستقبلية

ولفت إلى أن زيارة الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، جزء منها يبحث وضع خطة عمل في الفترة المقبلة، كما أنه وضع النقاط على الحروف، والهدنة تثبتت والوفود الأمنية عملت عليها بشكل جيد، موضحا أن المجتمع الدولي يراقب عمل الدولة المصرية بإشادة، ونحتاج إلى استثماره، وسيكون أكثر جرأة في تأييد الحقوق الفلسطينية، وإذا وجد العمل الجاد على الأرض سوف يساند الصيغة التي تخطط لها مصر للحصول على أكثر مكاسب ممكنة لفلسطين، وحشد المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لمساندة الانتخابات الفلسطينية المقبلة.