«اللقاحات ستفقد سيطرتها»..تحذيرات من ظهور سلالة أكثر شراسة لـ«كورونا» 

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، المواطنين من التراخي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فقد تظهر سلالات متحورة جديدة من كورونا أشد من السلالات التي ظهرت مؤخرًا وأكثر شراسة وقتلا وتقاوم اللقاحات التي أنتجت، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجادة استخدام الكمامة وغسل الأيدي والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة «صوت العرب»، أنه يجب على المواطنين الإسراع في الحصول على اللقاحات، فالعالم أجمع في حاجة لتلك اللقاحات، من أجل الوصول إلى مناعة القطيع، والتي لن نصل إليها إلا بتطعيم 70% من السكان، مطالبًا في الوقت ذاته بإسقاط براءات الاختراع الخاصة باللقاحات والأدوية المستخدمة في علاجات فيروس كورونا أو الادوية الخاصة بالمضاعفات مثل الفطريات.

كما شدد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، على ضرورة إسقاط براءات الاختراع على الأجهزة المستخدمة في علاج كورونا أو تشخيصه أو تشخيص الفطريات، كون احتكار الدول الغربية هذه الأشياء تحرم دول العالم النامي من الحصول عليها، فيجب إسقاط براءة الاختراع الخاصة باللقاحات حتى لا نجد فجوة كبيرة جدًا حول العالم من حيث الحصول على اللقاحات، وبالتالي سيظل الفيروس منتشرا في العالم.

وأردف: « الأمل يبقى في التدابير الوقائية، فضلًا عن قيام الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة ونقص المناعة بالاهتمام بأخذ التطعيمات، فضلًا أنه من الممكن أن تكون هناك جرعة ثالثة لبعض التطعيمات من أجل تقليل انتشار الفيروس»، موضحًا في الوقت ذاته أن فيروسات كورونا تميل إلى التحورات وقادرة على إحداث طفرة، قائلا« الطفرات دي ممكن تكون ضارة أو غير ضارة، لكن ما ظهر منها حتى الآن أكثر شراسة من الفيروس نفسه».

وأشار«بدران» إلى أن أغلب التحورات في فيروس كورونا أدت لسلالات أكثر انتشارًا، متابعًا:« كل سلالة جديدة بتبقى أسرع من اللي قبلها، فالسلالة الهندية كانت أشد من البريطانية، وممكن في المستقبل تظهر سلالة جديدة أكثر شراسة وتقاوم اللقاحات وتكون أكثر قتلًا، لكن كل مواطن عربي يستطيع أن يقلل ويمنع هذه السلالة عن طريق منع انتشار الفيروس، لما تلبس الكمامة بتقلل الطفرات وتقلل ظهور السلالات».