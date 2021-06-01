أهمها خلخلة التكتل السكاني.. 7 فوائد لمشروع الدلتا الجديدة

تعمل مصر خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى من أجل تحقيق أهداف وطنية، ليس فقط لصالح الجيل الحالي فقط، ولكن للأجيال القادمة أيضا، ومنها مشروع التنمية الزراعية المتكاملة «الدلتا الجديدة لمصر»، فهو أحد المشروعات القومية المهمة التي تنعكس فوائدها بشكل مباشر على الدخل القومي، حيث كشف الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه، عضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الثلاثاء، عن عدد من الفوائد المهمة التي يقدمها هذا المشروع للاقتصاد المصري ككل، ونعرضها في السطور التالية:

1- يعمل على خلخلة التكتل السكاني، ويساعد في بناء مصر الحديثة.

2- يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ويسد الفجوة في المحاصيل الزيتية، والعجز في المحاصيل السكرية، ويساهم في زراعة مساحات واسعة من القمح.

3- المشروع يوفر مليوني فرصة عمل على الأقل.

4- تصل فرص العمل بفرص العمل التكميلية في الصناعات المكملة إلى حوالي 5 ملايين فرصة عمل.

5- يساهم في زيادة التصدير ككل، وخاصة تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج، الأمر الذي يوفر المزيد من العملة الصعبة في خزانة الدولة.

6- يساهم في تنشيط حركة التجارة في السوق المحلي، حيث إن المنطقة التي سيقام عليها المشروع متاخمة للدلتا القديمة، وهذا يفيد في سهولة الحركة، ويمكن أن يستفيد من طرق النقل والمطارات والموانئ، وحركة التجارة للسوق المحلي، وبالتالي يمكن نقل المنتجات إلى الدلتا القديمة بسهولة.

يذكر أن هذا المشروع بدأ بمشروع «مستقبل مصر» الذي زُرع منه بالفعل حوالي 200 ألف فدان، ويعتمد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وهو يحتاج إلى 5 مليارات متر مكعب ماء لكل مليون فدان، وسيتم تدبيرها.

في سياق منفصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس؛ لمتابعة مشروع التنمية الزراعية المتكاملة «الدلتا الجديدة لمصر»، موضحا أنه يحظى بالمتابعة المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للوقوف على آخر المستجدات الخاصة به.

وشدد «مدبولي»، على أنه سبق تكليف المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لوضع تصورات تخطيطية لهذا المشروع، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على توفير كل الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بمراحل تنفيذ المشروع المختلفة، لا سيما ما يتعلق بالمرافق.