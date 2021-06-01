حقيقة مخالفة مرورية التقطها رادار لوجه سائق سيارة «في وضع غير لائق»

خلال الساعات الأخيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمخالفة مرورية التقطتها أحد الرادارات في الطريق، مسجلة على أحد نماذج المرور وهو نموذج 125 مرور، وبها شعار وزارة الداخلية، والغريب في الصورة، أنها أظهرت أن الرادار التقط صورة لوجه السائق ولكن بجواره إحدى السيدات في وضع غير لائق.

وتواصلت «الوطن» مع مصدر أمني للتأكد من حقيقة الواقعة بعدما أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا، وعلق عليها البعض قائلين «أنت رادار مش جدع»، في إشارة إلى أنه فضح أمر السائق وأظهر بجواره إحدى السيدات، فيما تساءل آخرون هل هي زوجته أم لا؟

وبدوره، نفى المصدر الأمني الصورة المتداولة، للرادار وهو يظهر وجه الرجل والسيدة بجانبه، مؤكدًا أنها من صنع مستخدمي الفيس بوك وليس لها أساس من الصحة، لافتا إلى أن ما جعلها تنتشر وتبدو وكأنها حقيقية هو وجود شعار وزارة الداخلية وظهورها على نموذج 125 مرور، ولكنها وضعت بواسطة برامج تعديل الصور.

ويعد نموذج 125 مرور، هو النموذج الذي تستخدمه الإدارة العامة للمرور من أجل تحرير مخالفات السائقين، خلال وجود مركباتهم في الطرقات وتوثيقها، حيث يحرر محضر المخالفة على النموذج 125 مرور وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالف فى حالة عدم التصالح.

كيف تستعلم عن المخالفات المرورية؟

لقائدي السيارات الاستعلام عن المخالفات الواقعة على المركبة أولا بأول من خلال اتباع خطوات بسيطة كالآتي:

في البداية يجب الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويمكن الدخول عليها بشكل مباشر من هنا، ثم اختيار خدمات نيابات المرور.

إذا لم تكن تعلم المخالفات، فيجب اختيار الاستعلامات أولًا، ومنها يتم اختيار إما مخالفات رخصة المركبة أو رخصة القيادة.

وتقوم بعدها بإدخال البيانات المطلوبة سواء أرقام السيارة أو بيانات قائد السيارة.

طرق التظلم على المخالفات المرورية

- بعد الاستعلام عن المخالفات على السيارة، إذا كنت ترغب في تقديم تظلم، فكل ما عليك هو العودة مرة أخرى إلى صفحة النيابة العامة واتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على أيقونة التظلمات.

- اختر نوع التظلم سواء على رخص المركبات أو رخص القيادة.

- سيطلب منك إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة.

- بعد ذلك تظهر جميع المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.