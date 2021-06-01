رئيس حي عين شمس يحكي عن محاولة اغتياله: رصدوا 5 ملايين جنيه لقتلي

قال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، إنه تعرض لمحاولة قتل مع سبق الإصرار والترصد، لافتا إلى أن الأمر كان من فترة كبيرة حيث تم رصد 5 ملايين جنيه من أجل التخلص منه في ظل اكتشاف مافيا العقارات بعد القبض عليهم بسبب فيديو الكفن الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وقيامهم بغسل الأموال.

وأَضاف «هاشم» خلال مداخلة عبر برنامج زووم، في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه تم رصد منزله لمدة 3 أيام وجلس أسفل منه أشخاص في محاولة لقتله، أثناء نزوله من المنزل في الصباح ليركب السيارة ليذهب إلى العمل، وكان يحمل في يده اللاسلكي والموبايل لمتابعة حركة إزالة المخالفات في الحي، وشنطة صغيرة.

وتابع رئيس حي عين شمس: «أول ما خرجت من الباب الساعة 9 الصبح لاقيت 4 بلطجية حولين البيت واحد منهم بيحاول يشد انتباهي عشان ابصله فيفاجئني بضربة، وأنا كراجل عسكري دخلت على الباب على طول ولقيت واحد ماسك سكينة طولها 30 سنتيمتر اللي بيستخدمها الجزار، وأنا بخبرتي كعسكري زقيت السكينة عورته وزقيت الشخص وراح ظاهر واحد بشومة بيضربني على راسي بس اتفاديت الضربة وجت على رأس صاحبه، وأنا شايف عن عدم وجود أمن معايا ده قصور على الأقل يكون معايا أمين شرطة، المهم ضربني واحد كسر فكي مع سناني ووقعت في الأرض، السواق فتح الباب وأنقذني بس لاقينا واحد رابع وقبضوا عليهم الحمدلله والمحرض كان مقاول تم إزالة أدوار له».

وأشار رئيس حي عين شمس إلى أن أيضا زملاءه رؤساء الأحياء لا يوجد لديهم حراسات، لافتا إلى أن هناك فردا وحيدا هاربا من الأشخاص، مبينا أنه رصف 14 شارعا ووفر 21 مليونا لرصف شوارع أخرى.