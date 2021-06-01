إطلاق أول منهج لمحو أمية ذوى الإعاقات الذهنية البسيطة

احتفل «روتارى مصر»، اليوم، بالإطلاق الرسمى لمنهج «نتعلم لنكون» لذوى القدرات الخاصة -الإعاقات الذهنية البسيطة- وفق أسلوب الروتارى الموجَّه المكثف لتعلم اللغة (CLE)، بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وهى الجهة الحكومية المنوط بها قضية الأمية فى مصر.

حضر الاحتفال أسامة الأحمر محافظ «روتارى مصر»، والدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وممثلون من المجلس القومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعى، الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوى الإعاقة واتحاد قيادات المرأة العربية ولفيف من جمعيات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال.

وتحدثت الدكتورة إيمان الغمراوى، رئيس لجنة الخدمة المهنية بـ«الروتارى»، ورئيس فريق إعداد المنهج من جانب الروتارى، أنَّ هذا المنهج قد تمّ الإعداد له منذ سنتين من قبل لجنة فنية مشتركة من الروتارى، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وتمت تجربة عملية مع بعض الطلاب من ذوى الإعاقة الذهنية، بالتعاون مع مركز «الحفنى»، برئاسة الأستاذة علا عبيد، وبمتابعة أعضاء اللجنة من «الروتارى» وإشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتابعت «الغمراوى»: «قد أثمرت التجربة عن استجابة ونجاح الطلاب، مما يعطى مزيداً من الأمل والسير قدماً، وتعاون وتكاتف جميع الجهات المعنية لخدمة أولادنا من هذه الفئة ودمجهم فى المجتمع، وإتاحة الفرصة لهم فى حق من حقوقهم الأساسية، وهو التعليم الذى يكفله لهم الدستور».